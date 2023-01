Quieren echar a Fede Bal: por qué

Fede Bal, hasta las manos

federico bal cordoba

“Ya no solamente Peter Alfonso y Paula Chaves se enojaron con Fede sino que al parecer los vecinos del country juntaron firmas para despedirlo por los ruidos molestos, están que trinan, súper calientes con el hijo de Carmen”, comenzó diciendo Juan Etchegoyen antes de darle paso a su periodista en Córdoba llamado Jorge Elena con toda la información.

“Me llegó el dato de que vecinos del country donde está alquilando, que estarían juntando firmas para presentarle a la administración que lleva adelante el cuidado y la seguridad del lugar, pidiéndole que Bal se traslade a otro lugar”, agregó el periodista cordobés.

“Los motivos tienen que ver con los ruidos molestos y las fiestas hasta altas horas de la noche, a mi Fede me contó que hablo con los vecinos pero que no le habían manifestado su malestar, lo concreto es que esto no sería así porque están indignados”, completó Jorge Elena.