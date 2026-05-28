Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 28 de mayo
El Servicio Meteorológico Nacional espera otra jornada con buenas condicones del clima y temperaturas no tan frescas. Sigue la niebla.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para otra jornada con densas neblinas, por las que se mantiene el aviso violeta; pero estabilidad, con buenas condiciones del clima y temperaturas no tan frías, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En este marco, se espera un jueves con niebla desde la madrugada y hasta la tarde inclusive; con cielo mayormente nublado y temperaturas estimadas de entre 9 y 16 grados.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El alivio térmico se sentirá en el cierre de la semana, con un viernes que se presentaría ya sin neblinas, con cielo nublado en la madrugada y mayormente nublado para el resto de la jornada; junto a temperaturas estimadas en 11 grados de mínima y 17 de máxima.
Ya en el amanecer del fin de semana, el sábado mantendría las condiciones estables del clima, en una jornada que tendría neblinas y cielo parcialmente nublado, y otra vez frío, con marcas térmicas oscilando entre 8 y 18 grados.
La niebla parece al fin retirarse el domingo, en una jornada estable y con cielo parcialmente nublado; mientras que el termómetro mantendría la tendencia, con temperaturas de entre 8 y 18 grados.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario