Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 28 de mayo

Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA

El alivio térmico se sentirá en el cierre de la semana, con un viernes que se presentaría ya sin neblinas, con cielo nublado en la madrugada y mayormente nublado para el resto de la jornada; junto a temperaturas estimadas en 11 grados de mínima y 17 de máxima.