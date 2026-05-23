Horror en Santa Fe: llegó a su casa, encontró a su madre calcinada y a su padre insconsciente
La mujer falleció de un disparo de arma de fuego en la espalda y luego rociada con alcohol. Se investiga la posibilidad de un femicidio. El hombre no prestaba lesiones.
Una joven de la localidad de Villa Amelia, en la provincia de Santa Fe llegó a la casa de sus padres y se encontró con el peor escenario. Su madre estaba muerta y prendida fuego y su padre al lado tendido en el suelo, con signos vitales y pero sin signos de fuego.
Ante el macabro hallazgo llamó de inmediato a las autoridades. Sin embargo, el hecho derivó en una investigación por presunto femicidio y motivó la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI), equipos forenses y bomberos.
El episodio ocurrió el jueves por la tarde en una casa situada sobre Larrea al 200. Allí arribó personal de la Subcomisaría 9ª. Al llegar, los agentes constataron el fallecimiento de una mujer, pero descubrieron lesiones que rápidamente hicieron descartar la hipótesis de un accidente.
La víctima fue identificada como Marta Ester Ramírez. Su esposo, Omar Ovidio Gamarra, de 70, permanece internado en terapia intensiva del Hospital Provincial de Rosario, entubado y con riesgo de vida.
En un primer momento, una de las versiones apuntaba a la explosión de una garrafa o a un accidente doméstico. Sin embargo, con el avance de la investigación aparecieron elementos que modificaron por completo el cuadro.
De acuerdo con el informe del perito de Bomberos, la mujer había sido rociada con alcohol etílico, lo que provocó la combustión. Además, el médico policial constató una herida de arma de fuego en el dorso lateral izquierdo.
Durante los peritajes realizados, los agentes secuestraron doce vainas servidas calibre .22, un cartucho intacto, proyectiles deformados y distintos elementos con manchas de sangre. También hallaron orificios compatibles con disparos.
Respecto del hombre internado, el parte médico indicó que no presentaba heridas visibles y que sufrió una grave inhalación de humo.
El caso fue caratulado como homicidio calificado, aunque hasta el momento no hay imputados. La autopsia de la víctima y el estado de salud del hombre internado serán claves para avanzar en la investigación, informaron fuentes judiciales.
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