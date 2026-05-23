Horror en Santa Fe: llegó a su casa, encontró a su madre calcinada y a su padre insconsciente

Embed #TelenocheRos VILLA AMELIA: INVESTIGAN POSIBLE FEMICIDIO TRAS INCENDIO QUE DEJÓ UNA MUERTA Y UN HOMBRE GRAVE



Una mujer fue hallada sin vida en una vivienda de Villa Amelia tras un incendio y las autoridades investigan si el caso podría estar vinculado a un femicidio más… pic.twitter.com/teQd5Z0epi — elTresTV (@elTresTV) May 22, 2026

En un primer momento, una de las versiones apuntaba a la explosión de una garrafa o a un accidente doméstico. Sin embargo, con el avance de la investigación aparecieron elementos que modificaron por completo el cuadro.

De acuerdo con el informe del perito de Bomberos, la mujer había sido rociada con alcohol etílico, lo que provocó la combustión. Además, el médico policial constató una herida de arma de fuego en el dorso lateral izquierdo.

Durante los peritajes realizados, los agentes secuestraron doce vainas servidas calibre .22, un cartucho intacto, proyectiles deformados y distintos elementos con manchas de sangre. También hallaron orificios compatibles con disparos.

Respecto del hombre internado, el parte médico indicó que no presentaba heridas visibles y que sufrió una grave inhalación de humo.

El caso fue caratulado como homicidio calificado, aunque hasta el momento no hay imputados. La autopsia de la víctima y el estado de salud del hombre internado serán claves para avanzar en la investigación, informaron fuentes judiciales.