Imputaron al hijo de la concejal de Mendoza que fue asesinada en su propia casa

La detención de David Enrique Demaldé se concretó el jueves de esta semana en el marco de un allanamiento en su domicilio donde la Policía de Mendoza encontró armas de fuego, municiones y un cuchillo.

También se encontraron tres pantalones, tres pares de borcegos, un buzo y una campera símil cuero con mancha hemática, que podría corresponder a la sangre de la víctima. Los objetos serán sometidos a peritajes para determinar su vinculación con el hecho.

Margarita Gutiérrez había sido docente de carrera y concejal del departamento de Junín-Rivadavia, en el este de Mendoza, donde un jardín de infantes lleva su nombre.

Tras jubilarse, la mujer de 74 años había concretado la venta de un auto Audi A1 y con ese dinero tenía pensado irse de viaje a Europa con alguien de su familia.

Ese alguien no era su hijo David porque, de hecho, llevaba bastante tiempo sin tener contacto con él, según salió a la luz esta semana, debido a un consumo problemático de sustancias por parte del hombre de 46 años.

Gutiérrez también era la madre del exentrenador de Independiente Rivadavia Ever Demaldé, y de Mariano Demaldé, ambos actuales colaboradores del Atlético Club San Martín de Mendoza, que manifestó sus condolencias a través de redes sociales.