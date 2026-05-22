Imputaron al hijo de la concejal de Mendoza que fue asesinada en su propia casa
David Enrique Demaldé fue arrestado esta semana como único sospechoso por el crimen de su madre, Margarita Gutiérrez, cuyo cuerpo fue hallado medio calcinado.
La Justicia de Mendoza imputó este viernes a David Enrique Demaldé por el homicidio de su madre, la exconcejal Margarita Gutiérrez, cuyo cuerpo fue hallado parcialmente calcinado el martes de esta semana en su casa del departamento de Rivadavia-Junín.
Demaldé, de 46 años, fue imputado por el delito de homicidio agravado por el vínculo luego de que los fiscales de Instrucción Facundo Garnica y Carlos Alberto Giuliani analizaran las pruebas obtenidas en el domicilio sobre la calle Isaac Estrella, en la ciudad de Junín, y se comprobara que no se trató de un asesinato en contexto de robo.
Fuentes de la investigación confirmaron que "por lo expuesto, se les aclara que de este modo queda descartada la hipótesis inicial relativa a un hecho de inseguridad".
Además, desde la fiscalía aclararon que Demaldé "no es empleado ni funcionario judicial", un dato que había empezado a circular en las últimas horas sobre su supuesto rol de perito. "Toda pericia que pudiera haber realizado, ha sido de manera privada", insistieron las fuentes.
La detención de David Enrique Demaldé se concretó el jueves de esta semana en el marco de un allanamiento en su domicilio donde la Policía de Mendoza encontró armas de fuego, municiones y un cuchillo.
También se encontraron tres pantalones, tres pares de borcegos, un buzo y una campera símil cuero con mancha hemática, que podría corresponder a la sangre de la víctima. Los objetos serán sometidos a peritajes para determinar su vinculación con el hecho.
Margarita Gutiérrez había sido docente de carrera y concejal del departamento de Junín-Rivadavia, en el este de Mendoza, donde un jardín de infantes lleva su nombre.
Tras jubilarse, la mujer de 74 años había concretado la venta de un auto Audi A1 y con ese dinero tenía pensado irse de viaje a Europa con alguien de su familia.
Ese alguien no era su hijo David porque, de hecho, llevaba bastante tiempo sin tener contacto con él, según salió a la luz esta semana, debido a un consumo problemático de sustancias por parte del hombre de 46 años.
Gutiérrez también era la madre del exentrenador de Independiente Rivadavia Ever Demaldé, y de Mariano Demaldé, ambos actuales colaboradores del Atlético Club San Martín de Mendoza, que manifestó sus condolencias a través de redes sociales.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario