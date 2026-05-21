Indignación en redes: futbolista que estuvo preso por intento de femicidio ahora pidió casamiento a su pareja
El chileno Jordhy Thompson mostró en redes sociales el momento en que le propuso casamiento a Camila Sepúlveda, su denunciante en 2023.
Hay historias que generan una sensación extraña apenas aparecen en redes sociales. Una escena romántica, un anillo, abrazos, una ciudad icónica de fondo y miles de usuarios reaccionando en tiempo real podría ser un escenario ideal para los amantes del amor.
Pero detrás de esa postal también aparece un antecedente judicial extremadamente grave que cambia completamente la manera en la que se observa todo lo demás. Eso fue lo que ocurrió en las últimas horas con Jordhy Thompson, el futbolista chileno que volvió a quedar en el centro de la atención pública después de compartir imágenes de su compromiso con Camila Sepúlveda, la misma mujer que años atrás lo denunció por violencia de género e intento de femicidio.
La propuesta de casamiento que generó indignación tras intento de femicidio
La propuesta ocurrió en Moscú, frente a la Catedral de San Basilio, donde el jugador organizó una escena especialmente preparada para el momento. Las imágenes muestran a Thompson arrodillado sosteniendo el anillo mientras ambos se abrazan y celebran el compromiso. Fue la propia Camila quien publicó las fotos en redes sociales junto a una frase romántica: “Un paseíto por Moscú y un sí para toda la vida”. Poco después, el futbolista respondió públicamente con otro mensaje dedicado a ella y a sus hijos.
Sin embargo, la repercusión alrededor de las imágenes quedó inevitablemente atravesada por el pasado judicial del jugador. En 2023, Thompson fue denunciado por violencia intrafamiliar y terminó detenido preventivamente en el marco de una causa por tentativa de femicidio contra Camila Sepúlveda. El expediente tuvo enorme impacto en Chile tanto por la gravedad de la acusación como por el perfil del futbolista, que en ese momento aparecía como una de las principales promesas surgidas de Colo-Colo.
Con el avance del caso, el jugador terminó alejándose del fútbol chileno y continuó su carrera en Rusia, donde actualmente forma parte del FC Orenburg. Desde entonces, la relación entre ambos atravesó distintos momentos y ahora reapareció públicamente a través de este anuncio de compromiso que rápidamente comenzó a viralizarse fuera del ámbito deportivo.
El episodio volvió a exponer además una dinámica cada vez más frecuente en tiempos de redes sociales: la forma en la que historias atravesadas por situaciones extremadamente delicadas reaparecen envueltas en una narrativa visual romántica y emocional. Fotos cuidadas, publicaciones afectivas y mensajes amorosos conviven así con antecedentes judiciales que siguen formando parte de la memoria pública alrededor del caso.
A partir de la difusión de las imágenes, las reacciones en redes fueron inmediatas y muy divididas. Mientras algunos usuarios celebraron la decisión de la pareja y hablaron de una nueva etapa en la relación, otros recordaron las denuncias previas y remarcaron la gravedad de la causa judicial que involucró al futbolista.
De esa manera, el caso volvió a instalar una discusión que va mucho más allá del fútbol y que toca temas vinculados a violencia de género, vínculos atravesados por episodios traumáticos y exposición pública en tiempos digitales.
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