Indignación en redes: futbolista que estuvo preso por intento de femicidio ahora pidió casamiento a su pareja

Jordhy Thompson y Camila Sepúlveda

Con el avance del caso, el jugador terminó alejándose del fútbol chileno y continuó su carrera en Rusia, donde actualmente forma parte del FC Orenburg. Desde entonces, la relación entre ambos atravesó distintos momentos y ahora reapareció públicamente a través de este anuncio de compromiso que rápidamente comenzó a viralizarse fuera del ámbito deportivo.

El episodio volvió a exponer además una dinámica cada vez más frecuente en tiempos de redes sociales: la forma en la que historias atravesadas por situaciones extremadamente delicadas reaparecen envueltas en una narrativa visual romántica y emocional. Fotos cuidadas, publicaciones afectivas y mensajes amorosos conviven así con antecedentes judiciales que siguen formando parte de la memoria pública alrededor del caso.

A partir de la difusión de las imágenes, las reacciones en redes fueron inmediatas y muy divididas. Mientras algunos usuarios celebraron la decisión de la pareja y hablaron de una nueva etapa en la relación, otros recordaron las denuncias previas y remarcaron la gravedad de la causa judicial que involucró al futbolista.

De esa manera, el caso volvió a instalar una discusión que va mucho más allá del fútbol y que toca temas vinculados a violencia de género, vínculos atravesados por episodios traumáticos y exposición pública en tiempos digitales.