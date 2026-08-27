Femicidio de Agostina Vega: Claudio Barrelier cambió de abogado y pidió ampliar su declaración indagatoria

Actualmente, Barrelier está imputado por abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio triplemente agravado por alevosía, criminis causa y violencia de género, es decir, femicidio, por el crimen de Agostina Vega, de 14 años.

La acusación contra Barrelier

El cambio en la defensa se produjo menos de dos semanas después de que el fiscal ampliara la acusación contra Barrelier por “privación ilegítima de la libertad” y “abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa”.

La ampliación surgió a partir de una denuncia presentada en 2025 por una joven que logró escapar semidesnuda de la casa del acusado.

La joven, de 20 años, declaró que conocía a Barrelier desde 2022. Según su relato, el 5 de mayo de 2025 el trabajador municipal le ofreció $2 millones para que le guardara un monto de dinero.

La denunciante sostuvo que, cuando llegaron a la vivienda, Barrelier la amenazó con un arma de fuego, le quitó el celular y la hizo desvestirse sobre una cama, donde la ató y le tapó la boca.

Según la joven, Barrelier le manifestó que necesitaba mantenerla en esas condiciones porque otras personas llegarían hasta la casa con dinero y tenían que verla.

La mujer consiguió liberarse parcialmente, escapar de la vivienda y pedir ayuda a un grupo de jóvenes que se encontraba en la vereda de enfrente. Según la abogada de la víctima, Mónica Picco, Barrelier negó conocerla cuando los vecinos lo interpelaron.

Qué encontraron durante el allanamiento

Tras la denuncia, las autoridades realizaron un allanamiento en la vivienda del acusado y encontraron la ropa y las zapatillas de la joven, aunque no hallaron el arma ni el teléfono celular.

La Justicia detuvo a Barrelier el 6 de mayo del año pasado y lo liberó bajo fianza el día 26 de ese mismo mes.

Ahora, con Carlos Argüello al frente de su defensa, el imputado por el femicidio de Agostina Vega busca ampliar su declaración e incorporar nueva información a la investigación.