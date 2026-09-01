Femicidio de Agostina Vega: imputada por encubrimiento, se complica la situación de la pareja de Barrelier

La hipótesis del padre de Agostina Vega

Para Vega, uno de los puntos centrales está relacionado con lo que pudo haber ocurrido dentro de la vivienda ubicada en el barrio Cofico. El padre de la víctima considera que Palmero no pudo desconocer la situación que atravesaba Agostina y que su presencia en la casa podría tener una relevancia mayor a la que actualmente le atribuye la Justicia.

“Acá hay una persona que hay que cambiarle la carátula; para mi ver ha sido partícipe”, sostuvo Vega, quien reclama que la investigación profundice esa línea y determine si la mujer tuvo algún grado de intervención directa en el femicidio.

Papa de Agostina Vega

El planteo de la familia también se apoya en el testimonio de un vecino que desde el exterior de la vivienda habría escuchado los pedidos de auxilio de Agostina.

“Si un vecino a mitad de cuadra escuchó el grito de Agostina, está corroborada la prueba de que esta mujer escuchó también”, argumentó el padre de la adolescente. A partir de ese dato, sostiene que resulta difícil aceptar que Palmero no haya advertido lo que estaba sucediendo en la casa.

Las dudas sobre la declaración de la pareja de Claudio Barrelier

La situación de Palmero quedó bajo la lupa desde el relato que brindó durante las primeras etapas de la investigación. En ese momento, declaró como testigo y aseguró que la noche del 24 de mayo Barrelier había cenado con ella y con la hija que tienen en común.

De acuerdo con su versión, el hombre se retiró durante algunos minutos en medio de la cena y luego regresó a la vivienda. Posteriormente, siempre según su testimonio, se quedó jugando con su hija.

Claudio Barrelier junto a Marianela Palmero

La Fiscalía, sin embargo, considera que esa declaración es incompatible tanto con la reconstrucción de la noche del crimen como con otros elementos incorporados al expediente. Por ese motivo, uno de los objetivos de la investigación será determinar qué sabía Palmero sobre lo ocurrido dentro de la vivienda y qué hizo durante las horas posteriores.

La querella ya había puesto el foco sobre la mujer antes de su detención. Fernanda Alaniz, abogada que representa a la familia de Agostina, había señalado que Palmero se encontraba en el domicilio y pedido que se realizaran nuevas medidas para determinar cuánto conocía sobre el crimen.

“Estuvo presente en la casa cuando se cometió el hecho y yo no descarto que haya escuchado algo”, había afirmado Alaniz en diálogo con Infobae. La letrada también había advertido sobre presuntas contradicciones en la declaración de Palmero y sostuvo que, a su criterio, “sabe mucho más de lo que dice”.

El rechazo a una posible manipulación

Vega también rechazó la posibilidad de que Palmero haya actuado bajo amenazas, sometimiento o manipulación psicológica por parte de Barrelier. Para el padre de Agostina, la responsabilidad de quienes estaban dentro de la vivienda debe analizarse: “Estamos hablando de personas adultas, no son niños; no estoy de acuerdo con que hayan sido manipuladas”, afirmó.

La casa de Claudio Barrelier en la calle Del Campillo 878, ciudad de Córdoba Gentileza El Doce

Mientras la investigación intenta establecer cuál fue exactamente el rol de cada una de las personas vinculadas al caso, la familia de Agostina sostiene que todavía quedan interrogantes por responder.

Gabriel Vega, en particular, reclama que se investigue no sólo a quienes pudieron haber participado directamente del asesinato, sino también a otras personas que habrían frecuentado la vivienda durante aquel fin de semana.

“No son víctimas, son unas hienas que se protegen entre ellas”, expresó Vega al referirse al entorno que rodeaba al principal acusado. El padre de la adolescente aseguró que continuará reclamando que la investigación avance “hasta las últimas consecuencias”.

Presentaron el proyecto de Ley Agostina en la Legislatura de Córdoba

En paralelo, la familia presentó la denominada “Ley Agostina” ante la Legislatura de Córdoba, una iniciativa de alcance provincial que busca crear un sistema integral de prevención, alerta temprana, detección, intervención y protección para niñas, niños y adolescentes. El objetivo fundamental de esta ley es obtener una respuesta estatal, inmediata coordinada y eficaz frente a situaciones de violencia, abuso, explotación sexual, trata de personas, grooming, desaparición, abandono o cualquier otra circunstancia que vulnere a los menores.

Principales puntos de la Ley Agostina