El Gobierno firmó el decreto 242/2022 y suspenderán la licencia de conducir a quienes cometan esta falta

Cómo funciona el Scoring y qué infracción común está en la mira del Gobierno

El mecanismo otorga un piso inicial de 20 puntos a cada conductor al momento de obtener o renovar su Licencia Nacional de Conducir. A medida que la persona comete faltas de tránsito constatadas, el sistema resta unidades de su saldo en función de la gravedad del hecho. Si la cuenta llega a cero, la suspensión del carnet se activa de forma automática por un plazo determinado.