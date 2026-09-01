El Gobierno firmó el decreto 242/2022 y suspenderán la licencia de conducir a quienes cometan esta falta
Una de las más graves sanciones en la normativa de seguridad vial puede poner en riesgo la licencia de conducir de quien reitere esta infracción.
En el marco de un plan integral para endurecer las medidas de seguridad vial y reducir los siniestros en las calles y rutas del país, el Gobierno nacional reglamentó el esquema de inhabilitación automática del registro de conducir para aquellos automovilistas que agoten la totalidad del puntaje asignado a su licencia de conducir.
La medida cobra fuerza mediante el Decreto Reglamentario 242/2022, norma que puso en marcha el Sistema de Scoring Federal. Esta herramienta modificó la reglamentación de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 (Decreto 779/95) y el Decreto 437/11, unificando los criterios de sanción en todo el territorio argentino para penalizar a los infractores.
Cómo funciona el Scoring y qué infracción común está en la mira del Gobierno
El mecanismo otorga un piso inicial de 20 puntos a cada conductor al momento de obtener o renovar su Licencia Nacional de Conducir. A medida que la persona comete faltas de tránsito constatadas, el sistema resta unidades de su saldo en función de la gravedad del hecho. Si la cuenta llega a cero, la suspensión del carnet se activa de forma automática por un plazo determinado.
Entre el abanico de faltas sancionadas, las autoridades pusieron especial foco en una práctica sumamente extendida entre los automovilistas: conducir utilizando auriculares o reproductores de audio individuales. Al limitar el aislamiento auditivo y la atención en el entorno vehicular, el uso de estos dispositivos es considerado una distracción peligrosa que descuenta puntos en la licencia.
Inhabilitación y reeducación vial
Según lo reglamentado por el Decreto 242/2022 en la Ley de Tránsito, el uso de auriculares, dispositivos de comunicación manual continua o pantallas de video no autorizadas al momento de manejar se considera una contravención severa.
Cometer esta falta conlleva dos penalizaciones directas:
-
Descuento de 5 puntos: equivale a perder de forma inmediata una cuarta parte del puntaje total de la Licencia Nacional de Conducir.
Multas económicas: los montos van de las 150 a las 500 unidades fijas, dependiendo de la gravedad o reincidencia.
Al perder la totalidad de los puntos por primera vez, el conductor queda inhabilitado para manejar durante 60 días. Para recuperar la licencia una vez cumplido ese plazo, no solo se debe aguardar el tiempo de sanción, sino también realizar y aprobar un curso de reeducación vial focalizado en la concientización sobre el respeto a las normas de tránsito.
¿Cómo saber cuántos puntos tengo?
- Acceder a la página oficial (miScoring)
- Proporcionar los datos personales, incluyendo tipo de DNI, número y sexo correspondiente al trámite.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario