Femicidio en Chaco: hallan muerta a una mujer de 20 años que había desaparecido el domingo pasado

También quedó detenida una mujer, que estaba con los hombres que se reunieron con Gabriela el domingo pasado y prestó declaración testimonial ante el fiscal Marcelo Soto.

El principal sospechoso por el femicidio de Gabriela sería Bruno Salvatierra, de 33 años, que habría sido la última persona que vio con vida a la joven antes de que se reportara su desaparición.

salvatierra chaco

El caso es seguido de cerca por la Dirección General de la Policía del Chaco y la Dirección de Zona de Sáenz Peña, a cargo del comisario Juan Carlos Kowalski, cuyos agentes encontraron la moto de Gabriela abandonada tras ser completamente quemada.

Los investigadores policiales consideraron que la moto podría haber sido prendida fuego por el asesino y sus secuaces en un intento de tapar pruebas del presunto femicidio.