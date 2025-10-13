Femicidio en Chaco: hallan muerta a una mujer de 20 años que había desaparecido el domingo pasado
La Justicia del Chaco confirmó el hallazgo de los restos de Gabriela Arací Barrios en un pozo ciego. Por el episodio fueron demorados cuatro hombres y una mujer.
La Justicia del Chaco informó en las últimas horas que el cuerpo hallado el domingo pasado en el pozo ciego de una casa en Avia Terai, en el centro de la provincia, fue identificado como Gabriela Arací Barrios, que era buscada hace más de un día.
Gabriela Arací Barrios, de 20 años, había sido reportada como desaparecida por su madre, Natalia Vanesa Barrios, quien precisó que había visto por última vez a su hija a la 1 del domingo 12 de octubre, cuando salió de su casa en el barrio 108 Viviendas.
La denuncia de la madre de Gabriela dio pie a una investigación que incluyó una serie de rastrillajes en el Municipio de Avia Terai, incluido el barrio Sur, donde está la casa en la que los efectivos policiales encontraron cerca del mediodía el cuerpo de la joven.
Según informaron medios del Chaco, el dueño de esa casa fue identificado como Jesús Salvatierra, uno de los cuatro hombres que fueron detenidos en conexión con lo que se considera un posible femicidio.
También quedó detenida una mujer, que estaba con los hombres que se reunieron con Gabriela el domingo pasado y prestó declaración testimonial ante el fiscal Marcelo Soto.
El principal sospechoso por el femicidio de Gabriela sería Bruno Salvatierra, de 33 años, que habría sido la última persona que vio con vida a la joven antes de que se reportara su desaparición.
El caso es seguido de cerca por la Dirección General de la Policía del Chaco y la Dirección de Zona de Sáenz Peña, a cargo del comisario Juan Carlos Kowalski, cuyos agentes encontraron la moto de Gabriela abandonada tras ser completamente quemada.
Los investigadores policiales consideraron que la moto podría haber sido prendida fuego por el asesino y sus secuaces en un intento de tapar pruebas del presunto femicidio.
