Polémica por el nuevo código de vestimenta de la UADE: "Arcaica y machirula"
La medida de la universidad privada generó críticas entre estudiantes y usuarios de redes sociales.
La Universidad Argentina de la Empresa (UADE) presentó un nuevo código de vestimenta, que prohíbe minifaldas, tops, shorts deportivos y musculosas cavadas, entre otras prendas; lo que generó polémica entre los alumnos y en las redes sociales.
Según la institución, la norma rige desde el año 2000 y busca promover un entorno de convivencia, respeto mutuo y una presentación profesional adecuada, pero los estudiantes la califican de arcaica y machirula.
Las prendas no permitidas en el debate
- Tops, musculosas cavadas o camisetas deportivas.
- Shorts deportivos, trajes de baño, minifaldas o prendas sin una pieza superior que las complemente.
- Calzado de playa (ojotas o Crocs) y accesorios que cubran el rostro (gorros y capuchas).
- Ropa con "mensajes ofensivos o alusiones políticas, religiosas o deportivas".
En contraste, las "vestimentas adecuadas" incluyen remeras y camisas sin escotes, pantalones largos, faldas y vestidos "de largo adecuado" (altura de la rodilla) y calzado cerrado. Desde la UADE argumentaron que la medida "no se trata de una nueva disposición, sino de la continuidad de una norma que siempre estuvo vigente".
La polémica estalló rápidamente entre los estudiantes, pero también en las redes: "¿En qué siglo estamos? Machirulismo y aceptación del código por alumnos mayores de edad porque la empresa en la que trabajaremos merece una vestimenta formal"; "A partir de esta semana, las mujeres que estudian en la UADE, no pueden ir en pollera ni en short. La excusa es un nuevo código de vestimenta. Más arcaico, rancio y antidemocrático, no se consigue…"; "Mi hijo que va a UADE me lo contaba el viernes, yo le dije: 'seguro entendiste mal', es un montón los varones no pueden ir con ropa deportiva...", fueron algunos de los comentarios en X.
El código no solo se aplica en clases presenciales, sino que también en las virtuales o híbridas se solicita mantener los mismos criterios "por respeto a la investidura académica".
