Polémica por el nuevo código de vestimenta de la UADE: "Arcaica y machirula"

La polémica estalló rápidamente entre los estudiantes, pero también en las redes: "¿En qué siglo estamos? Machirulismo y aceptación del código por alumnos mayores de edad porque la empresa en la que trabajaremos merece una vestimenta formal"; "A partir de esta semana, las mujeres que estudian en la UADE, no pueden ir en pollera ni en short. La excusa es un nuevo código de vestimenta. Más arcaico, rancio y antidemocrático, no se consigue…"; "Mi hijo que va a UADE me lo contaba el viernes, yo le dije: 'seguro entendiste mal', es un montón los varones no pueden ir con ropa deportiva...", fueron algunos de los comentarios en X.

El código no solo se aplica en clases presenciales, sino que también en las virtuales o híbridas se solicita mantener los mismos criterios "por respeto a la investidura académica".