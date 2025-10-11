El particular obsequio que recibió Javier Milei en Chaco: "El pie de la chorra"

En clave electoral, dijo: “La elección es clara: libertad o tobillera", mientras exhibía el particular objeto a sus numerosos seguidores, junto a un león de peluche que ya sostenía en la otra mano.

Quiénes le obsequiaron a Milei el "pie de la chorra”

Más tarde se supo que dos jóvenes de Villa Ángela, localidad ubicada a unos 190 kilómetros de Resistencia, fueron los autores del “pie de la chorra”, según ellos mismo divulgaron a través de las redes sociales.

Vestidos con los uniformes de Las Fuerzas del Cielo, se grabaron en video asumiendo la autoría del particular objeto: "Es el pie de la chorra, de la condenada; la estatua de la chorra", confesaron.