El particular obsequio que recibió Javier Milei en Chaco: "El pie de la chorra"
El mandatario volvió a centrar la campaña electoral en su encono contra el kirchnerismo, enfocando todo el "plan" para los años siguientes en su némesis: Cristina Kirchner en particular.
Durante su visita de campaña a Resistencia, Javier Milei se reunió con su aliado político en la provincia del Chaco, el gobernador radical Leandro Zdero, y realizó una recorrida por la ciudad que incluyó una parada en la Plaza Belgrano, donde dio un breve discurso ante una nutrida concurrencia.
Fue en esas últimas circunstancias que el Presidente recibió un presente muy particular: un pie de mujer con zapato y una tobillera electrónica con las letras “CFK”, objeto aparentemente realizado en material plástico.
Milei recibió el regalo mientras encabezaba la caravana por calles céntricas de la capital chaqueña, subido a la caja de una camioneta junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, la infaltable Karina.
Sin dudarlo, el mandatario utilizó el obsequio para lanzar nuevos dardos contra su enemigo mortal: el kirchnerismo en particular y el peronismo en general, con Cristina Fernández de Kirchner como su némesis, confiando en que solo el antikirchnerismo le permita remontar una elección de medio tiempo en la que la crisis económica y la corrupción, según las encuestas, serán claves.
En clave electoral, dijo: “La elección es clara: libertad o tobillera", mientras exhibía el particular objeto a sus numerosos seguidores, junto a un león de peluche que ya sostenía en la otra mano.
Quiénes le obsequiaron a Milei el "pie de la chorra”
Más tarde se supo que dos jóvenes de Villa Ángela, localidad ubicada a unos 190 kilómetros de Resistencia, fueron los autores del “pie de la chorra”, según ellos mismo divulgaron a través de las redes sociales.
Vestidos con los uniformes de Las Fuerzas del Cielo, se grabaron en video asumiendo la autoría del particular objeto: "Es el pie de la chorra, de la condenada; la estatua de la chorra", confesaron.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario