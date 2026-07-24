Quién es Juan Manuel Reverter, el acusado por el femicidio de Agostina Jalabert en México
El hombre de 38 años era buscado por la Justicia mexicana desde 2023 por la muerte de la joven en Playa del Carmen.
Juan Manuel Reverter volvió a quedar en el foco público luego de ser arrestado en Estados Unidos, donde fue encontrado tras permanecer más de tres años prófugo. El hombre está señalado como el principal acusado por el femicidio de la modelo argentina Agostina Jalabert, ocurrido en Playa del Carmen en febrero de 2023.
Quién es Juan Manuel Reverter, acusado por el femicidio de Agostina Jalabert
Reverter, de 38 años, fue detenido en el estado de Oregón luego de una búsqueda internacional que incluyó una alerta roja de Interpol. Su captura abrió una nueva instancia en una causa que estuvo marcada por la incertidumbre, las sospechas y el reclamo constante de justicia por parte de la familia de la víctima.
Nacido en Viedma, Río Negro, el acusado tuvo una trayectoria vinculada al ámbito empresarial y tecnológico. Antes de quedar involucrado en el expediente, mantenía un perfil bajo y desarrollaba distintas actividades profesionales lejos de la exposición mediática.
A finales de 2022, Reverter se trasladó a México para instalarse en Playa del Carmen junto a Agostina, con quien tenía una relación de pareja. La joven, oriunda de Carmen de Patagones, había viajado al país para continuar con su carrera dentro del mundo del modelaje.
La pareja se había conocido durante la pandemia y, de acuerdo con los elementos incorporados a la causa, la relación había atravesado diferentes etapas antes del reencuentro que terminó con ambos viviendo juntos en México. El 18 de febrero de 2023 ocurrió el hecho que modificó todo. Agostina Jalabert fue encontrada muerta en el departamento que compartía con Reverter dentro de un complejo residencial de Playa del Carmen.
En los primeros momentos de la investigación, el caso fue abordado bajo una hipótesis diferente, pero con el avance de las pruebas y los análisis periciales, la Justicia mexicana comenzó a considerar que podía tratarse de un femicidio y puso la lupa sobre la pareja de la víctima.
Con el correr de la investigación, Reverter pasó a ser el principal apuntado por los investigadores y se emitió una orden de captura internacional en su contra. Desde entonces, permaneció fuera del alcance de las autoridades hasta que finalmente fue ubicado en territorio estadounidense. La detención significó un vuelco sustancial en el expediente y representó un paso clave para la familia de Agostina, que durante años sostuvo el pedido de esclarecimiento del caso y reclamó que el sospechoso enfrentara a la Justicia.
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