Quién es Juan Manuel Reverter, el acusado por el femicidio de Agostina Jalabert en México

En los primeros momentos de la investigación, el caso fue abordado bajo una hipótesis diferente, pero con el avance de las pruebas y los análisis periciales, la Justicia mexicana comenzó a considerar que podía tratarse de un femicidio y puso la lupa sobre la pareja de la víctima.

Con el correr de la investigación, Reverter pasó a ser el principal apuntado por los investigadores y se emitió una orden de captura internacional en su contra. Desde entonces, permaneció fuera del alcance de las autoridades hasta que finalmente fue ubicado en territorio estadounidense. La detención significó un vuelco sustancial en el expediente y representó un paso clave para la familia de Agostina, que durante años sostuvo el pedido de esclarecimiento del caso y reclamó que el sospechoso enfrentara a la Justicia.