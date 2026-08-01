Horror en Rafael Calzada: mató a golpes a su hijo de 12 años y quedó detenido

En cuanto al contexto familiar, las primeras averiguaciones determinaron que la pareja estaba separada. La madre del niño reside en Lanús y existía un régimen de visitas pactado en el que el imputado pasaba a buscar a su hijo los viernes para restituirlo los domingos.

La investigación quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 17 de Lomas de Zamora, encabezada por la fiscal Marcela Juan, quien caratuló el expediente como homicidio e intenta reconstruir la secuencia precisa del fatídico episodio.