Fentanilo contaminado: prisión preventiva y embargo récord para García Furfaro

El juez aplicó decisiones similares contra otros exdirectivos y técnicos de las compañías. Entre ellos, Javier Tchukrán, director de Manufactura de HLB y responsable general de Ramallo, que recibió prisión preventiva y un embargo por 500.000 millones. También fueron alcanzados José Antonio Maiorano, director técnico de HLB, y Carolina Ansaldi, su par en Ramallo, con procesamientos y embargos menores, de hasta 100.000 millones de pesos.

Por otro lado, Kreplak dictó falta de mérito para Horacio Tallarico, presidente de Laboratorios Ramallo, Rodolfo Labrusciano, director suplente, y Víctor Boccaccio, director técnico. Aunque seguirán con los bienes inhibidos, restricciones de contacto con testigos y obligación de comparecer ante la justicia mensualmente, lograron evitar por el momento el procesamiento.

La resolución marca un nuevo capítulo en una de las causas sanitarias más graves de los últimos años, con un entramado judicial que recién empieza a definir las responsabilidades penales y civiles de un escándalo que conmocionó al sistema de salud argentino.