El comunicado de TikTok sobre la versión de que el triple crimen de Florencio Varela salió en vivo

"Esto es lo que le pasa a los que me roban droga"

Las palabras que se escucharon en la transmisión fueron esclarecedoras: el móvil de la tortura a Lara Gutiérrez, de 15 años, y a Brenda del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20, fue usarlas para aleccionar a otros miembros de una organización vinculada al narcotráfico.

Se supone que 45 usuarios siguieron en vivo la transmisión en un grupo cerrado -que puede haber sido en Instagram o cualquier otra red social que permita esa modalidad- un poco en calidad de testigos y otro poco, como público cautivo.

Lara, Brenda y Morena habían sido vistas por última vez el viernes a la noche, cuando se subieron a una camioneta en Ciudad Evita para ir a un evento que nunca existió. En vez las secuestraron, las llevaron a una casa en Florencio Varela y las torturaron para luego matarlas y meter sus cuerpos en bolsas de residuos.