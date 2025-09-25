La triste despedida de la hermana de Lara Gutiérrez: "Volvé, por favor, ya no podemos más"

A ese episodio se sumaron críticas en las redes sociales por los posteos de la joven, que le pedía a su hermana: "Volvé para la casa de la abuela a dormir, dale, por favor, Lara".

"Mandanos fuerzas", siguió Agostina mientras compartía imágenes de la adolescente de 15 años en fiestas y reuniones familiares.

Agostina también recordó una secuencia del 31 de diciembre de 2022, cuando en medio del calor de fin de año Lara la acompañó a comprar su primer iPhone.

lara

"Gracias hermana, por todo, eras re compañera. Una persona increíble que no merecía nada malo. Mi loca, tenías una valentía que ninguna mujer tiene, ni yo", expresó.

"Siempre te buscabas solita y no pedías. Te gustaba hacer tu plata, hasta vendías rosquitas a los 12 años. Mi bebé. La gente va a hablar, pero todos sabemos lo que fuiste", cerró.