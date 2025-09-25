La triste despedida de la hermana de Lara Gutiérrez: "Volvé, por favor, ya no podemos más"
Agostina Gutiérrez le dedicó unas sentidas palabras a su hermana de 15 años, cuyo cuerpo fue localizado el miércoles después de cuatro días de búsqueda.
Con apenas 15 años Lara Gutiérrez era la menor de las víctimas del triple femicidio descubierto el miércoles de esta semana en Florencio Varela. En las últimas horas la hermana de la adolescente la despidió en redes sociales con un mensaje desgarrador.
"Me dejaste sola hermana, me vas a doler toda la vida. Volvé por favor, ya no podemos más", escribió Agostina Gutiérrez en su perfil de Instagram, donde volcó no sólo su tristeza sino los recuerdos positivos de la adolescente.
"¿Ahora quién me va a volver loca para que me ponga las pilas? Vos me querías ver bien y me peleabas. ¿Quién me va a retar como vos los hacías? ¿Quién me va a defender como vos lo hacías? Vos fuiste mi todo, te amo Lara", expresó la joven.
El nombre de Agostina Gutiérrez empezó a sonar horas después de que la Policía boanerense descubriera los cuerpos de Lara y de las otras dos víctimas, Brenda del Castillo y Morena Verdi, en una casa de Florencio Varela, pero porque alguien intentó balear la vivienda de su abuela, en Ciudad Evita.
A ese episodio se sumaron críticas en las redes sociales por los posteos de la joven, que le pedía a su hermana: "Volvé para la casa de la abuela a dormir, dale, por favor, Lara".
"Mandanos fuerzas", siguió Agostina mientras compartía imágenes de la adolescente de 15 años en fiestas y reuniones familiares.
Agostina también recordó una secuencia del 31 de diciembre de 2022, cuando en medio del calor de fin de año Lara la acompañó a comprar su primer iPhone.
"Gracias hermana, por todo, eras re compañera. Una persona increíble que no merecía nada malo. Mi loca, tenías una valentía que ninguna mujer tiene, ni yo", expresó.
"Siempre te buscabas solita y no pedías. Te gustaba hacer tu plata, hasta vendías rosquitas a los 12 años. Mi bebé. La gente va a hablar, pero todos sabemos lo que fuiste", cerró.
