Triple crimen: el último audio que le envió Lara Gutiérrez a una amiga

El miércoles por la tarde, Agostina Gutiérrez, hermana de Lara, denunció que balearon su casa y publicó un contundente mensaje en sus redes sociales: “Estoy haciendo el duelo de mi hermana y venís a acusar a mí que yo entregué a mi hermana. Hijo de p..., me venís a tirar tiros a la casa… Yo también la perdí a mi hermana”, publicó.

mensaje hermana lara gutierrez

Este jueves se llevaba a cabo el velorio de las otras dos víctimas: Morena Verdi y Brenda del Castillo, ambas primas, de 20 años. La ceremonia se realizará en E.S.F.I.A. Servicios Fúnebres, ubicado en Avenida Monseñor R. Bufano 2651, San Justo, partido de La Matanza.

“Con el corazón lleno de tristeza, invitamos a familiares y amigos a unirse a nosotros para darle el último adiós a Brenda y Morena, y acompañar a la familia en este doloroso momento”, expresaba el conmovedor mensaje difundido por la familia de las dos primas asesinadas en una casa de Florencio Varela en un crimen con sello narco.

La sala velatoria se encuentra muy cerca de la esquina en la cual las tres jóvenes se subieron a una camioneta Chevrolet Tracker blanca el pasado viernes 19 y fueron llevadas hasta el mencionado partido bonaerense. Hasta el momento se desconoce quién fue la persona que las pasó a buscar por La Tablada.

Por el caso ha cuatro detenidos. Se trata de Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años, y nacionalidad peruana; y los argentinos Iara Daniela Ibarra, de 19, Andrés Maximiliano Parra, de 18, y Magalí Celeste González Guerrero, de 28. Todos se encuentran acusados del delito de homicidio agravado.

Según informaron en C5N, Miguel Ángel Villanueva Silva es el único integrante del clan narco criminal orgánico.Por este motivo, los investigadores sospechan que habría sido él quien manejó la camioneta.