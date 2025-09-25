Triple femicidio de Florencio Varela: así despidieron a Brenda del Castillo y Morena Verdi
La familia de las chicas, que eran primas, convocó a sus seres queridos a un último adiós en una casa velatoria de San Justo, partido de La Matanza.
Este jueves a las 14 comenzó el velatorio de Brenda del Castillo y Morena Verdi, dos de las tres víctimas del femicidio descubierto esta semana en Florencio Varela. Decenas de personas se reunieron en una casa velatoria de San Justo, partido de La Matanza, para un último adiós cargado de dolor.
Tras pasar por los procedimientos ordenados por la Justicia para esclarecer el triple femicidio, los cuerpos de Brenda y Morena, ambas de 20 años, llegaron durante la mañana a la cochería E.S.F.I.A. Servicios Fúnebres, sobre Camino de Cintura al 2600, para que sus familiares pudieran despedirse.
En imágenes reproducidas el por C5N se vio llegar a Antonio, el abuelo de Brenda y Morena, que fue la cara constante de la familia durante la búsqueda de las tres jóvenes, que habían sido vistas por última vez el viernes pasado en Ciudad Evita.
Además de Antonio se presentaron Sabrina, mamá de Morena, y Paula, que es la madre de Brenda y llevó al bebé de la joven, que tiene apenas un año.
Se espera que el velatorio se extienda hasta las 18 de este jueves.
En la misma casa velatoria están los restos de Lara Gutiérrez, la tercera víctima del crimen que fue atribuido a una organización ligada al narcotráfico que operaría desde la villa 1-11-14, en la Ciudad de Buenos Aires.
Los restos de Brenda, Morena y Lara fueron descubiertos en la madrugada del miércoles durante un allanamiento de la Policía bonaerense en el jardín de una casa en Florencio Varela.
Los investigadores policiales había llegado hasta esa casa siguiendo la pista de la actividad de los celulares de las chicas -sobre todo del de Lara, de 15 años- y el movimiento de una camioneta Chevrolet Tracker blanca, que fue el vehículo al que se subieron las tres el viernes pasado en Ciudad Evita.
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, fue uno de los primeros funcionarios que vinculó el triple femicidio con la actividad del narcotráfico, y la hipótesis se volvió más fuerte en las últimas horas, con la existencia de videos de la tortura que sufrieron las jóvenes antes de ser asesinadas a golpes.
