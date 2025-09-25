Triple femicidio de Florencio Varela: así despidieron a Brenda del Castillo y Morena Verdi

Se espera que el velatorio se extienda hasta las 18 de este jueves.

En la misma casa velatoria están los restos de Lara Gutiérrez, la tercera víctima del crimen que fue atribuido a una organización ligada al narcotráfico que operaría desde la villa 1-11-14, en la Ciudad de Buenos Aires.

velatorio 2

Los restos de Brenda, Morena y Lara fueron descubiertos en la madrugada del miércoles durante un allanamiento de la Policía bonaerense en el jardín de una casa en Florencio Varela.

Los investigadores policiales había llegado hasta esa casa siguiendo la pista de la actividad de los celulares de las chicas -sobre todo del de Lara, de 15 años- y el movimiento de una camioneta Chevrolet Tracker blanca, que fue el vehículo al que se subieron las tres el viernes pasado en Ciudad Evita.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, fue uno de los primeros funcionarios que vinculó el triple femicidio con la actividad del narcotráfico, y la hipótesis se volvió más fuerte en las últimas horas, con la existencia de videos de la tortura que sufrieron las jóvenes antes de ser asesinadas a golpes.