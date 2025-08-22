Fentanilo contaminado: realizaron 14 nuevos allanamientos y Spagnuolo no aparece

Embed - FENTANILO MORTAL: 14 NUEVOS ALLANAMIENTOS y DETENIDOS

Fentanilo contaminado: detuvieron a Ariel García Furfaro

El juez federal Ernesto Kreplak ordenó la detención del empresario Ariel García Furfaro, quien horas más tarde fue apresado tras ser señalado como dueño del laboratorio HLB Pharma, donde se fabricaron las partidas de fentanilo contaminado que provocaron la muerte de al menos 96 paciente de terapia intensiva.

Mientras la justicia penal en lo Económico procesó este miércoles a García Furfaro por supuesta sobrefacturación de importaciones desde China a través de HLB Pharma y Alpharma, el empresario quedó detenido en conexión con la otra causa que lo tiene de protagonista.

"Este es Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio del fentanilo contaminado. El último que faltaba, detenido. Ser amigo del poder kirchnerista no te salva", escribió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al compartir la imagen del empresario detenido.

furfaro detencion Javier Tchukran, director de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo

Así, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Gendarmería realizó al menos 10 allanamientos en las últimas horas, durante los cuales se concretó la detención del empresario y de otros implicados en la causa del fentanilo contaminado.

García Furfaro también es dueño parcial de Laboratorios Ramallo SA, que es la otra compañía donde se habrían producido las partidas defectuosas de la droga, que es un poderoso opiaceo que se utiliza como sedante en pacientes delicados.

Otros familiares del empresario que quedaron detenidos en el marco de la causa fueron sus hermanos, Diego y Damián García, y su madre, Nilda Furfaro, que es accionista de HLB Pharma y actual vicepresidenta de la compañía tras haber sido su titular.

Con los García Furfaro también se detuvo en los allanamientos al director general de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, Javier Tchukran, así como a los directores técnicos de los dos laboratorios, identificados como Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y José Antonio Maiorano.

"Las hacen, las pagan. Los responsables del lote letal de fentanilo, tras las rejas. Los culpables de las muertes por fentanilo contaminado ya no caminan libres. El cabecilla de la banda, a punto de ser detenido", reveló en su cuenta de X Patricia Bullrich al mostrar las fotos de los operativos.

"La GNA y la PSA hicieron un operativo impecable, a pedido de la Justicia. Se acabó la impunidad: ahora deberán responder ante la Justicia, frente a las familias y a toda la sociedad", celebró la ministra.