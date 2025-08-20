Fentanilo contaminado: la primera imagen de Ariel García Furfaro detenido

Otros familiares del empresario que quedaron detenidos en el marco de la causa fueron sus hermanos, Diego y Damián García, y su madre, Nilda Furfaro, que es accionista de HLB Pharma y actual vicepresidenta de la compañía tras haber sido su titular.

Con los García Furfaro también se detuvo en los allanamientos al director general de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, Javier Tchukran, así como a los directores técnicos de los dos laboratorios, identificados como Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y José Antonio Maiorano.

furfaro detencion Javier Tchukran, director de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo

"Las hacen, las pagan. Los responsables del lote letal de fentanilo, tras las rejas. Los culpables de las muertes por fentanilo contaminado ya no caminan libres. El cabecilla de la banda, a punto de ser detenido", reveló en su cuenta de X Patricia Bullrich al mostrar las fotos de los operativos.

"La GNA y la PSA hicieron un operativo impecable, a pedido de la Justicia. Se acabó la impunidad: ahora deberán responder ante la Justicia, frente a las familias y a toda la sociedad", celebró la ministra.