La Justicia no aceptó al Ministerio de Salud como querellante en la causa por el fentanilo contaminado

Gabriela Mantecón Fumado

En el informe consta que "la empresa comunicó telefónicamente que no iniciaba los expedientes por no estar de acuerdo con el criterio técnico". Este informe, que ahora forma parte del expediente judicial en La Plata, llegó a manos de la ahora exdirectora del INAME.

Los detenidos en el marco de la causa por fentanilo contaminado son los directivos y responsables técnicos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo: Ariel Fernando García Furfaro, su madre Nilda Furfaro, los hermanos de Ariel, Damián Garcia y Diego García.

También serán indagados José Antonio Maiorano, Horacio Antonio Tallarico, Rodolfo Antonio Labrusciano, Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y Javier Tchukran.