La Justicia no aceptó al Ministerio de Salud como querellante en la causa por el fentanilo contaminado
El juez federal Ernesto Kreplak rechazó el pedido del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, por considerar que pueden existir "intereses encontrados".
El juez federal Ernesto Kreplak, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 3 de La Plata, resolvió esta semana que el Ministerio de Salud de la Nación no podrá ser querellante en la causa contra Ariel García Furfaro y otros imputados por la fabricación de fentanilo contaminado.
Kreplak revocó la intervención del Ministerio de Salud liderado por Mario Lugones al entender que existe la posibilidad de que haya "intereses encontrados" entre la cartera nacional y los detenidos por el caso, que empezaron a ser indagados este jueves por la fiscal María Laura Roteta.
En su resolución el juez Kreplak fundamentó que el interés general por la salud pública, argumento que fue invocado por el Ministerio de Salud, no es argumento suficiente para mantener la legitimación activa en el carácter de querellante, en especial cuando otros organismos públicos actúan en defensa del interés de la sociedad, informó el sitio MDZ Online.
La decisión de Kreplak llega el mismo día en que salió publicado en el Boletín Oficial de la Nación la orden de Mario Lugones para el desplazamiento de Gabriela Mantecón Fumado como directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).
Mantecón Fumado fue "limitada" en sus funciones después de que la justicia federal determinara que "el 26 de marzo de 2025, la directora del Instituto Nacional de Medicamentos recibió un informe demoledor: se enumeraban incumplimientos reiterados de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo en la producción, distribución y comercialización de medicamentos de uso humano".
En el informe consta que "la empresa comunicó telefónicamente que no iniciaba los expedientes por no estar de acuerdo con el criterio técnico". Este informe, que ahora forma parte del expediente judicial en La Plata, llegó a manos de la ahora exdirectora del INAME.
Los detenidos en el marco de la causa por fentanilo contaminado son los directivos y responsables técnicos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo: Ariel Fernando García Furfaro, su madre Nilda Furfaro, los hermanos de Ariel, Damián Garcia y Diego García.
También serán indagados José Antonio Maiorano, Horacio Antonio Tallarico, Rodolfo Antonio Labrusciano, Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y Javier Tchukran.
