Fentanilo contaminado: procesaron a Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma

La Aduana es querellante en la causa que tramita Yadarola, mientras se agolpan los reclamos de privados en la que lleva adelante el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak por las partidas de fentanilo contaminado.

Por el momento García Furfaro permanecerá en libertad en ambas causas mientras sus abogados apelan tanto la decisión de Yadarola como el reclamo del abogado cordobés Carlos Nayi, representante legal de cinco familias de víctimas por el opioide adulterado.

Nayi solicitó la aprehensión de García Furfaro y otros 24 implicados porque “han tenido directa o indirecta vinculación con los eventos anoticiados” y por los resultados del análisis del Cuerpo Médico Forense que detectaron un “nexo concausal” del fármaco en el desenlace fatal.