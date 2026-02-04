Feriados: cuánto falta para el próximo fin de semana largo

Además, estos feriados se transforman en los terceros del año, después del 1° de enero, consolidándose como una fecha clave para quienes planifican vacaciones escalonadas o buscan aprovechar al máximo el calendario oficial.

Calendario de feriados 2026

El calendario oficial de feriados 2026 incluye fechas inamovibles, trasladables y días no laborables que permiten organizar descansos a lo largo del año.

Feriados inamovibles

Jueves 1 de enero : Año Nuevo.

Lunes 16 y martes 17 de febrero : Carnaval.

Martes 24 de marzo : Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Jueves 2 de abril : Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Viernes 3 de abril : Viernes Santo.

Viernes 1 de mayo : Día del Trabajador.

Lunes 25 de mayo : Día de la Revolución de Mayo.

Sábado 20 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Jueves 9 de julio : Día de la Independencia.

Martes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

Lunes 15 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

Lunes 17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Lunes 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Días no laborables

Lunes 23 de marzo , previo al feriado del 24.

Viernes 10 de julio , para extender el descanso del 9 de julio.

Lunes 7 de diciembre, antes del feriado del 8.

Con este esquema, el 2026 se presenta como un año con varias oportunidades para descansos extendidos, siendo el Carnaval el primero en marcar el pulso de los fines de semana largos.