Feriados: cuánto falta para el próximo fin de semana largo
Con el arranque del año y el regreso pleno a la rutina laboral, muchas personas ya empiezan a mirar el calendario en busca de un respiro extendido.
En ese contexto, los feriados de Carnaval aparecen como una de las primeras oportunidades del 2026 para cortar con la actividad diaria y organizar una escapada o simplemente descansar.
Como sucede todos los años, surgen dudas sobre si estos días corresponden a feriados nacionales o días no laborables, y a quiénes alcanza el beneficio. La confirmación oficial del calendario despejó cualquier interrogante y dejó en claro que se trata de una combinación ideal para quienes buscan optimizar sus días de descanso.
Gracias a la ubicación estratégica de estas fechas, el Carnaval de 2026 se perfila como uno de los momentos más esperados del primer semestre, ya que permite disfrutar de varios días consecutivos sin necesidad de pedir licencias adicionales.
Cuándo será el siguiente fin de semana largo
El próximo fin de semana largo nacional en Argentina llegará de la mano de los festejos de Carnaval. En 2026, los feriados están establecidos para el lunes 16 y martes 17 de febrero, lo que genera de manera automática un descanso de cuatro días consecutivos, sumando el sábado y el domingo previos.
Se trata de dos feriados nacionales inamovibles, por lo que el descanso alcanza a todo el país. Esta combinación convierte al Carnaval en uno de los fines de semana largos más atractivos del año, ideal para viajes cortos, reuniones familiares o simplemente para recuperar energías luego del inicio de la actividad anual.
Además, estos feriados se transforman en los terceros del año, después del 1° de enero, consolidándose como una fecha clave para quienes planifican vacaciones escalonadas o buscan aprovechar al máximo el calendario oficial.
Calendario de feriados 2026
El calendario oficial de feriados 2026 incluye fechas inamovibles, trasladables y días no laborables que permiten organizar descansos a lo largo del año.
Feriados inamovibles
-
Jueves 1 de enero: Año Nuevo.
Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval.
Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
Viernes 3 de abril: Viernes Santo.
Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.
Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
Viernes 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables
-
Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.
Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
Días no laborables
-
Lunes 23 de marzo, previo al feriado del 24.
Viernes 10 de julio, para extender el descanso del 9 de julio.
Lunes 7 de diciembre, antes del feriado del 8.
Con este esquema, el 2026 se presenta como un año con varias oportunidades para descansos extendidos, siendo el Carnaval el primero en marcar el pulso de los fines de semana largos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario