Feriado en conmemoración de la Batalla de Caseros: en qué provincia rige
La fecha recuerda un hecho histórico clave para la provincia y marca una jornada no laborable con fuerte significado político e institucional.
Este martes es feriado en Entre Ríos en conmemoración de la Batalla de Caseros, ocurrida el 3 de febrero de 1852. La jornada alcanza a la administración pública y a las entidades bancarias, mientras que en el sector privado la adhesión es optativa.
Según lo establecido por la Ley provincial 7285, durante este martes no habrá actividad en los organismos de la administración pública provincial ni en los bancos. En el caso del comercio y la industria, cada empleador podrá definir si adhiere o no al feriado, por lo que la actividad dependerá de la decisión de cada empresa.
La efeméride conmemora la Batalla de Caseros, librada en las cercanías de Buenos Aires, enfrentó al ejército de la Confederación Argentina, liderado por el entrerriano Justo José de Urquiza, contra las fuerzas del gobernador bonaerense Juan Manuel de Rosas. La victoria de Urquiza significó el fin del régimen rosista y abrió el camino hacia la sanción de la Constitución Nacional de 1853, uno de los pilares del sistema institucional argentino.
En reconocimiento a ese rol histórico, Entre Ríos estableció el 3 de febrero como feriado provincial, con actividades conmemorativas y actos oficiales que recuerdan la importancia de la fecha. Para la provincia, la Batalla de Caseros no sólo representa un hecho militar, sino un punto de inflexión que consolidó su aporte central en la construcción del Estado argentino.
Acto oficial en el Palacio San José
En el marco de los actos por la conmemoración de la Batalla de Caseros, el acto oficial se realizará en horas de la tarde en el Palacio San José.
La primera ceremonia se desarrollará a las 8.30 en la plaza San Martín de La Histórica, donde se colocarán ofrendas florales. Las palabras alusivas estarán a cargo de Victoria Bózzolo, coordinadora de Comunicación Ciudadana y Protocolo de la Municipalidad.
Finalizado ese acto, a las 9 horas, las autoridades se trasladarán a la Basílica de la Inmaculada Concepción, donde se realizará la conmemoración por el aniversario de la Batalla de Caseros. Allí habrá una invocación religiosa, la colocación de ofrendas florales.
Por la tarde, la Batalla de Caseros será recordada con una propuesta cultural en el Palacio San José. El evento comenzará a las 17.30, con entrada libre y gratuita, y contará con la presentación de Conjunto Itay, Ensamble Chamamé Entrerriano y Suma Paciencia, entre otros artistas.
La jornada será conducida por Santiago Miguel Rinaldi, con la participación especial de Roberto Romani, y es organizada por el Gobierno de la provincia de Entre Ríos. La grilla artística incluye además a DJ Nico Herrera, Fabián Galarraga, intervenciones de danza contemporánea y un show de impacto.
Además, habrá oferta gastronómica y se recomienda al público llevar sillones o reposeras para mayor comodidad.
La conmemoración será encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio, quien firmará junto al Gobierno nacional un acuerdo histórico de colaboración para la puesta en valor del Palacio San José.
