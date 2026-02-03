Feriado en conmemoración de la Batalla de Caseros: en qué provincia rige

La primera ceremonia se desarrollará a las 8.30 en la plaza San Martín de La Histórica, donde se colocarán ofrendas florales. Las palabras alusivas estarán a cargo de Victoria Bózzolo, coordinadora de Comunicación Ciudadana y Protocolo de la Municipalidad.

Finalizado ese acto, a las 9 horas, las autoridades se trasladarán a la Basílica de la Inmaculada Concepción, donde se realizará la conmemoración por el aniversario de la Batalla de Caseros. Allí habrá una invocación religiosa, la colocación de ofrendas florales.

Por la tarde, la Batalla de Caseros será recordada con una propuesta cultural en el Palacio San José. El evento comenzará a las 17.30, con entrada libre y gratuita, y contará con la presentación de Conjunto Itay, Ensamble Chamamé Entrerriano y Suma Paciencia, entre otros artistas.

La jornada será conducida por Santiago Miguel Rinaldi, con la participación especial de Roberto Romani, y es organizada por el Gobierno de la provincia de Entre Ríos. La grilla artística incluye además a DJ Nico Herrera, Fabián Galarraga, intervenciones de danza contemporánea y un show de impacto.

Además, habrá oferta gastronómica y se recomienda al público llevar sillones o reposeras para mayor comodidad.

La conmemoración será encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio, quien firmará junto al Gobierno nacional un acuerdo histórico de colaboración para la puesta en valor del Palacio San José.