Nuevo feriado el viernes 6 de febrero: qué trabajadores tienen fin de semana largo
Habrá un asueto administrativo en la provincia de Buenos Aires por aniversarios fundacionales. Se suman tres días de descanso antes de Carnaval.
Durante febrero de 2026, un sector de trabajadores sumará un nuevo feriado el viernes 6, lo que habilitará un fin de semana largo de tres días y marcará el primer descanso extendido del mes para quienes estén alcanzados por esta medida.
Este día no laborable abre la puerta a una escapada corta en plena temporada de verano, ya que permitirá disfrutar de tres jornadas consecutivas de descanso, ideales para aprovechar el clima, viajar o simplemente cortar con la rutina en el momento más caluroso del año.
Los motivos del feriado del 6 de febrero
El viernes 6 de febrero no será feriado a nivel nacional, pero sí se aplicará un asueto local en algunas localidades de la provincia de Buenos Aires. De esta manera, un grupo de trabajadores podrá sumar un día extra de descanso, lo que permitirá armar un fin de semana largo de tres días en pleno verano.
En ese contexto, el lunes 2 de febrero será feriado en la localidad bonaerense de Tres Lomas, una fecha que habilitará un descanso extendido justo en uno de los meses que marcan el cierre de la temporada alta.
Por el aniversario fundacional, habrá cese de actividades en el sector público, mientras que para los empleados del sector privado se tratará de una jornada no laborable opcional, siempre que cuenten con la autorización de sus empleadores.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 16 y 17 de febrero: Carnaval.
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
