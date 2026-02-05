Respiro en medio de la crisis del Indec: habrá doble feriado cambiario y el dólar no operará por cuatro días
En medio del escándalo por las estadísticas, se paralizan las operaciones. La medida coincide con los feriados de Carnaval, generando un parate de 96 horas.
El mercado cambiario enfrentará una pausa prolongada que puede aliviar la presión sobre el dólar. En medio del escándalo del Indec, habrá un dos feriados nacionales (que serán también feriado cambiario y feriado bancario), lo que dejará a la plaza financiera sin operaciones de dólar por cuatro días consecutivos.
Este "apagón" que también incluye feriado bancario coincide con las fechas estipuladas en el calendario oficial para el Carnaval, que tendrán lugar el lunes 16 y martes 17 de febrero. De esta manera, sumando el fin de semana previo, el Gobierno busca enfriar la cotización de la divisa en un momento de alta sensibilidad.
El calendario de feriados que resta
Más allá de la coyuntura económica, el cronograma de feriados para lo que resta del año ya está definido. Tras el Carnaval, el próximo descanso llegará en marzo con el Día Nacional de la Memoria y un puente turístico.
Aquí la lista completa de los próximos feriados:
16 y 17 de febrero: Carnaval.
23 de marzo: Día no laborable con fines turísticos.
24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y Jueves Santo.
3 de abril: Viernes Santo.
1 de mayo: Día del Trabajador.
25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
15 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.
9 de julio: Día de la Independencia.
10 de julio: Día no laborable con fines turísticos.
17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.
12 de octubre: Día de la Raza.
23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos.
8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
25 de diciembre: Navidad.
