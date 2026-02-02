Feriados: cuánto falta para el próximo fin de semana largo del año
Febrero trae alivio a la agenda diaria y renueva las ganas de escaparse: el primer fin de semana largo XXL del año ya asoma en el calendario.
Los feriados de fin de semana largo más próximos en el calendario llegarán en febrero de 2026 con la celebración de Carnaval, una de las fechas más esperadas por la extensión del descanso. Se trata de feriados nacionales inamovibles, por lo que rigen en todo el país y no pueden trasladarse.
En esta ocasión, los días no laborables serán el lunes 16 y martes 17 de febrero, que al combinarse con el sábado 14 y domingo 15 darán lugar a un fin de semana largo XXL de cuatro días consecutivos.
Esto garantiza que quienes deban trabajar durante esas jornadas tengan derecho a cobrar doble, tal como lo establece la Ley de Contrato de Trabajo.
Este descanso será el primer corte real de la rutina en 2026, ya que el feriado de Año Nuevo no generó un fin de semana largo. Por ese motivo, se espera un fuerte movimiento turístico, especialmente hacia la Costa Atlántica, las sierras y otros destinos, con altas expectativas para el sector hotelero y gastronómico en la recta final del verano.
Cuándo será el próximo fin de semana largo
