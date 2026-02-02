Feriados: cuánto falta para el próximo fin de semana largo del año

En esta oportunidad, los feriados caen el lunes 16 y martes 17 de febrero, y al sumarse al sábado 14 y domingo 15, se conforma un fin de semana largo XXL de cuatro días consecutivos.

Lincoln Carnaval.jpg

Se trata de feriados nacionales inamovibles, lo que implica que rigen en todo el país y no pueden trasladarse. Esto les otorga plena validez legal y garantiza que quienes deban cumplir tareas durante esas jornadas tengan derecho a percibir una remuneración doble, tal como lo establece la Ley de Contrato de Trabajo.

Este descanso extendido será el primer corte real de la rutina en 2026, ya que el feriado de Año Nuevo no generó un fin de semana largo. Por ese motivo, se espera un alto movimiento turístico, especialmente hacia destinos de verano como la Costa Atlántica, las sierras y otros puntos del país, donde el sector hotelero y gastronómico apuesta a sostener la ocupación en la recta final de la temporada.