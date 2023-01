Crimen de Fernando Báez Sosa: qué declararon los rugbiers liberados

A su vez, Guarino negó haber hablado con los ocho rugbiers imputados sobre el crimen.

Al momento de repetir quiénes eran los involucrados en la pelea que tuvo lugar dentro del boliche Le Brique de Villa Gesell, Guarino señaló a Máximo Thomsen y (Matías) Benicelli.

Acto seguido, Burlando le preguntó a Guarino cuáles fueron los motivos por los que salieron del boliche: “No lo sé, solo vi un poco de altercado y vi que los sacaron de la pista. No se si sacaron a todos o si decidieron salir”, respondió y sostuvo que no vio el momento en el que los rugbiers salían de Le Brique según informó el periodista Fernando Tocho, presente en la sala del el Tribunal Oral en lo Criminal 1.

“Salgo por decisión propia, no quiero quedarme solo, salgo y un poco más tarde que ellos. Salgo lo que tardé en ver que se los llevaban, salí por donde salían ellos, me fui yo”, insistió.

“Salgo y veo a mi izquierda que Luciano Pertossi se estaba peleando con otro chico, no sé quién era. Llego cuando Luciano ya no estaba peleando”, declaró Guarino.

Indicó que cruzó la calle para ver cómo estaba Pertossi: “Hay una parrilla enfrente y en diagonal, que tiene unos bancos, lo siento, le pregunto cómo estaba. Viene Ciro Pertossi luego y escucha gritos a su derecha enfrente, a lo que Luciano y Ciro Pertossi se levantan y se van. Imaginé que iban a pelearse de vuelta y no lo podía creer”, sostuvo Guarino en su declaración en el juicio.

"Veo a Thomsen y a un chico tirado en el piso. Después me entero quién era, me entero al otro día”, dijo sobre el crimen de Fernando Báez Sosa.

Regresando al momento del hecho, declaró: “Cuando veo eso no lo podía creer. Me enojó muchísimo y me fui”.

La defensa remarcó a qué se refería con “eso” y Guarino amplió: "Vi a Máximo al lado de un chico tirado. Me imaginé que se estaban peleando y me fui, no vi a nadie más. Habia gente en el lugar y no podía creerlo. Ya cansado me fui. Porque habíamos ido de vacaciones a pasarla bien. Ellos ya se habían peleado en otras ocasiones. Yo había hablado con mi novia y mi mamá que si pasaba otra vez me volvía de las vacaciones".

"Al ser consultado por Burlando sobre si vio otras agresiones de los acusados, Guarino declaró que sí y que no hubo diferencias entre la golpiza brutal a Fernando Báez Sosa y las anteriores.

"La persona que estaba en el piso no se movía"

Guarino declaró que no vio cuando lo golpeaban a Fernando. Indicó que no vio con quiénes discutían los rugbiers dentro del boliche Le Brique y que tampoco vio con quién se peleó Luciano Pertossi.

Al ser consultado por Burlando sobre cuál fue el panorama con el que se encontró, Guarino describió: "Es algo que no podía creer. Máximo al lado de alguien tirado en el piso. No se movía. No pude ver mucho, me imaginé que se estaban peleando, nunca me gustó, no lo podía creer, sentí vergüenza y me fui".

Guarino, primer testigo de la 11va. jornada del juicio por el crimen de Báez Sosa, aseguró que sintió "mucha vergüenza" y que le da "mucho dolor" la situación que presenció en la que estaban involucrados sus amigos.

"Sigo teniendo tristeza, enojo, dolor, no poder creerlo", añadió el joven.

Consultado sobre su relación con los detenidos, indicó que "no con todos tenía una amistad íntima", pero si reconoció que era "amigo cercano" de Luciano y Ciro Pertossi, que Blas Cinalli fue compañero de colegio y que a Máximo Thomsen lo conocía de jugar juntos al rugby.

"No sé si enemistado, pero intenté cortar todo tipo de relación. Los días los tenía que pasar igual con ellos. Pude cortar cuando salí", sostuvo. En tanto, agregó que estaba "muy enojado", y que cuando regresaron a la casa que alquilaban se encerró en su habitación.

La declaración de Alejo Milanesi

Luego del testimonio de Guarino se espera que lo haga Alejo Milanesi, el otro joven que integraba el grupo de los imputados y que fue sobreseído por falta de mérito.

Guarino y Milanesi fueron detenidos junto a los otros ocho acusados, en el allanamiento realizado en la mañana del 18 de enero en la vivienda en la que veraneaban en Gesell, e imputados como "partícipes necesarios" por el delito de "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas".

Ambos permanecieron alojados junto a los otros ocho imputados en la comisaría 1ra. de Pinamar, hasta que el 29 de enero fueron trasladados junto a ellos a la alcaidía de la Unidad Penitenciaria de Dolores.

Tras participar en una serie de ruedas de reconocimiento y no ser identificados por ninguno de los testigos que intervinieron, la fiscal que llevó adelante la investigación, Verónica Zamboni, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 6 de Villa Gesell, solicitó su excarcelación al pedir la prisión preventiva del resto del grupo.

Ambos fueron excarcelados el 10 de febrero de 2020, luego de que el juez de Garantías 5, David Mancinelli, respaldara el pedido de Zamboni.

En el caso de Guarino, el magistrado dispuso su sobreseimiento al momento de elevar a juicio la causa, en febrero de 2021, pero hizo un lugar a un planteo respecto de Milanesi, presentado por los abogados de la familia de la víctima, Burlando y Fabián Améndola, quienes entendieron que "si bien no hay videos que muestren" a este joven "pegándole a Fernando, ello no demuestra con el grado de certeza requerido para un sobreseimiento que no participó en un principio de la golpiza o inclusive del plan para darle muerte", por lo que solicitaban que su eventual responsabilidad penal se definiera en un debate oral.

En la elevación a juicio, el juez incorporó además a la imputación el agravante de la "alevosía", solicitado por la acusación particular.

El defensor Hugo Tomei apeló la resolución en el caso de Milanesi, y en abril de 2021 la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones de Dolores hizo lugar al planteo y ordenó su "sobreseimiento total", falló que no fue cuestionado por el particular damnificado.

Desde el inicio del juicio, Guarino no fue mencionado por ningún testigo, aunque fue reconocido por distintos peritajes de video como parte del grupo expulsado del boliche "Le Brique".

En el caso de Milanesi, especialistas en investigación facial Forense de la Policía Federal Argentina lo ubicaron en la audiencia del último jueves junto a los agresores de Báez Sosa, aunque precisaron que se encontraba "en una zona más alejada a la del altercado".