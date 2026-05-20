Caos en el la Línea Belgrano Norte por baja de frecuencia de trenes
La línea que une a Retiro con Villa Rosa tendrá un nuevo cronograma que genera mayor tiempo de espera en horas pico.
Desde de este martes 19 de mayo, viajar en el tren Belgrano Norte se complicó para los usuarios, que necesitarán aún más paciencia y planificación. La empresa concesionaria Ferrovías oficializó un nuevo cronograma de horarios que se traduce en una reducción de frecuencias durante los días hábiles, una medida que impactará de lleno en la rutina de miles de trabajadores y estudiantes que se desplazan diariamente entre los partidos del norte bonaerense y la Capital Federal.
En las primeras horas de la mañana se vieron algunas formaciones abarrotadas de pasajeros, circulando con sus vagones llenos.
En hora pico los trenes pasaban cada 15 minutos, mientras que desde ayer lo harán con un espacio de entre 18 y 20 minutos.
Este ramal ferroviario es una de las columnas vertebrales del transporte en el corredor noroeste del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En su recorrido, el tren atraviesa distritos clave como Vicente López, San Isidro, Tigre, Malvinas Argentinas y Pilar, uniendo la periferia con la terminal de Retiro.
La reducción en el servicio se implementa en un escenario complejo para los bolsillos, marcado por los recientes aumentos en las tarifas del transporte público y en medio de reiterados reclamos por parte de los usuarios ante el recorte de prestaciones tanto en las líneas de trenes nacionales como en diversos ramales de colectivos de la región.
Tren Belgrano Norte: los nuevos horarios
El cronograma de lunes a viernes queda de la siguiente manera:
- Sentido a Villa Rosa (Pilar): Los trenes que completan el recorrido de punta a punta sufrirán una baja de 52 a 45 servicios por día hábil (un recorte neto de siete formaciones).
- Sentido a Retiro (CABA): Las salidas desde la cabecera pilarense disminuirán de 53 a 48 frecuencias diarias (cinco trenes menos en circulación).
A diferencia de lo dispuesto para las jornadas productivas, los fines de semana prácticamente no tendrán modificaciones operativas de relevancia.
- Sábados: El cronograma mantendrá las 63 frecuencias completas vigentes entre cabeceras, distribuidas en 30 trenes con destino a Villa Rosa y 33 con rumbo a Retiro.
- Domingos y feriados: Las planillas mantendrán un esquema sumamente similar al que venía rigiendo hasta el momento, limitándose únicamente a variaciones menores y reajustes de minutos en algunas franjas horarias específicas.
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