Caos en el la Línea Belgrano Norte por baja de frecuencia de trenes

En hora pico los trenes pasaban cada 15 minutos, mientras que desde ayer lo harán con un espacio de entre 18 y 20 minutos.

Este ramal ferroviario es una de las columnas vertebrales del transporte en el corredor noroeste del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En su recorrido, el tren atraviesa distritos clave como Vicente López, San Isidro, Tigre, Malvinas Argentinas y Pilar, uniendo la periferia con la terminal de Retiro.

tren belgrano norte @AmbaTransporte

La reducción en el servicio se implementa en un escenario complejo para los bolsillos, marcado por los recientes aumentos en las tarifas del transporte público y en medio de reiterados reclamos por parte de los usuarios ante el recorte de prestaciones tanto en las líneas de trenes nacionales como en diversos ramales de colectivos de la región.

tren belgrano norte @AmbaTransporte

Tren Belgrano Norte: los nuevos horarios

El cronograma de lunes a viernes queda de la siguiente manera:

Sentido a Villa Rosa (Pilar): Los trenes que completan el recorrido de punta a punta sufrirán una baja de 52 a 45 servicios por día hábil (un recorte neto de siete formaciones).

Los trenes que completan el recorrido de punta a punta sufrirán una baja de 52 a 45 servicios por día hábil (un recorte neto de siete formaciones). Sentido a Retiro (CABA): Las salidas desde la cabecera pilarense disminuirán de 53 a 48 frecuencias diarias (cinco trenes menos en circulación).

A diferencia de lo dispuesto para las jornadas productivas, los fines de semana prácticamente no tendrán modificaciones operativas de relevancia.