Fabián Améndola: "La resolución que esperamos es la perpetua para los ocho imputados"

Sobre si el cree que el hecho no está probado tal como planteó la defensa de los imputados sostuvo: 'Obviamente la absolución es un absurdo total' 'En este caso hay 23 testigos presenciales y además contamos con las filmaciones de prácticamente de todo el hecho' 'y tenemos otro tipo de pruebas como son los chats donde ellos mismos reconocen el hecho, se vanaglorian de haber matado a una persona, con la cual absolutamente descartada esa posibilidad que algunos esboza de que haya sido una pelea que se les fue de las manos'

Améndola reiteró: 'Por eso nuestro convencimiento de que sólo hay una pena a la que se pueda arribar en este juicio' El abogado se refirió a una posible futura apelación del fallo: 'Cualquier resultado que no cumpla nuestras expectativas (...) obviamente va a ser objeto de apelación a través de un recurso de Casación y buscaremos lo que falte en el tribunal de Casación'

Améndola habló del vínculo que se ha generado entre la familia de Báez Sosa, la suya y la de Burlando: 'Lo hemos dicho muchas veces, se ha transformando en una cuestión te diría casi personal' 'Hemos generado con Silvino y con Graciela un vínculo de este tipo, personal' '(...) Son dos seres amables a los que uno no puede dejar de querer' 'la empatía nace casi desde el momento en que nos conocimos' 'por supuesto nos conmueven mucho, nos moviliza y nos hace redoblar cualquier esfuerzo en busca de lo que nosotros creemos que es justo' Sobre el hecho de que mañana el juicio no va a terminar el juicio por la fuerte posibilidad de que apelen y cuanto tiempo falta para que se resuelva definitivamente el juicio: 'No menos de un año, un poco más también'

Sobre si tiene conocimiento de si los ocho acusados estarán presentes en la sentencia de mañana, sostuvo el letrado: 'Si bien no tenemos un informe oficial, entendemos que si, que van a estar presentes'.