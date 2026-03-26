Espectacular rescate en helicóptero de un joven motociclista en la avenida General Paz tras un choque

rescate helicoptero accidente general paz



La rapidez en la actuación resultó determinante para iniciar el traslado urgente hacia un centro de salud, utilizando el helicóptero del SAME.

rescate helicoptero accidente general paz

Un camión se quedó sin frenos y provocó un choque en cadena en Guaymallén

Un siniestro vial en cadena se registró en Guaymallén, cuando un camión que habría sufrido una falla mecánica embistió a un auto y a una moto, dejando como saldo un herido.

El hecho ocurrió a las 16.17 de este miércoles, en la intersección de calles Lamadrid y Uspallata, según informaron fuentes policiales.

De acuerdo con la reconstrucción oficial, un Ford 7.000 conducido por un hombre de 33 años, circulaba por el Acceso Sur en dirección sur-norte cuando se habría quedado sin frenos.

Ante esta situación, el conductor intentó detener la marcha desviándose hacia calle Uspallata, que presenta una pendiente ascendente, con la intención de frenar el vehículo. Sin embargo, no logró controlarlo.

Al llegar a la intersección con Lamadrid, el camión colisionó por alcance a un Fiat Siena, manejado por un hombre de 53 años. Como consecuencia del impacto, el automóvil se desplazó e impactó contra una motocicleta Motomel 110 cc, conducida por un joven de 29 años.

Finalmente, el camión continuó su recorrido descontrolado hasta chocar contra el guardarraíl del lado oeste de calle Uspallata, donde logró detenerse.

El conductor de la moto fue asistido por el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que le diagnosticó “politraumatismos varios, permaneciendo fuera de peligro”, y fue trasladado al hospital Carrillo para una mejor evaluación.

A los tres conductores involucrados se les practicó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo en todos los casos. En el lugar trabajó personal de Tránsito Municipal, que realizó las actuaciones correspondientes, con intervención de la Oficina Fiscal de Accidentes de Tránsito.