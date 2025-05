Fernando Burlando: "Diego Maradona murió entre el orín y la mierda, va a haber condenados"

En este sentido, aseguró: "Si esto es cierto es un escándalo, no me lo puedo comer. Los hijos de Diego y los familiares están haciendo un duelo, lamentablemente en el día de ayer Giannina estuvo en el juicio y no paró de llorar desde que llegó hasta que se fue".

Además, detalló que "Jana no la pasa bien, cuando va Verónica tampoco, cuando va Dalma tampoco", señalando que "estos temas judiciales tienen que ver con los posibles alivios que despiertan cuando terminan".

"No tengo dudas que habrá gente presa y sentenciada por la muerte de Maradona. Los que veo como posibles responsables quiero que queden todos como responsables y con una condena. Condenas va a haber", manifestó sin pelos en la lengua el letrado reconocido por casos emblemáticos como el crimen de Fernando Báez Sosa, donde ocho amigos rugbiers fueron condenados a prisión, con diferentes penas.

Y volvió a decir: "Condenas va a haber, se los garantizo. La familia de Diego fue engañada. Lo llevaron a una internación domiciliaria que nunca fue internación domiciliaria. Diego murió en la miseria, inundado de orín y de materia fecal. Con ese olor nos dejó Diego. Murió en la miseria, entre el orín y la mierda".

Embed - FERNANDO BURLANDO HABLA DEL JUICIO DE MARADONA | #CódigoSily