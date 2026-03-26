Feroz ataque motochorro: le dispararon a matar a un joven que logró escapar de un robo

Al llegar a la esquina, el joven frenó y cambió de dirección, lo que hizo que los delincuentes pasaran de largo. En ese instante se escuchó el primer disparo.

Luego, con uno de los atacantes persiguiéndolo a pie, regresó hacia el punto inicial, donde le efectuaron otros tres disparos.

Al no concretar el robo, el delincuente que corría se subió nuevamente a la moto junto a su cómplice y ambos escaparon del lugar.

Mientras tanto, la víctima volvió al lugar donde había sido abordado inicialmente y le volvieron a disparar otras tres veces.

Según consigna el portal 24con, la víctima resultó ilesa del ataque y pudo preservar todas sus pertenencias.

Sin embargo, hasta este jueves a la mañana, el damnificado no había presentado la denuncia del ataque. Sin embargo, ante la viralización del hecho, las fiscales Fabiana Ruiz y Daniela D’Elia, de la UFI N° 2 de San Martín, iniciaron una investigación de oficio para intentar identificar a los autores y a la víctima.