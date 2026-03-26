Feroz ataque motochorro: le dispararon a matar a un joven que logró escapar de un robo
El ataque ocurrió el domingo por la noche en Loma Hermosa. La víctima logró escapar ilesa y los agresores huyeron.
Un joven fue víctima de un violento intento de robo en la localidad de Loma Hermosa, partido bonaerense de Tres de Febrero, cuando dos motochoros armados lo atacaron por la espalda y le dispararon cuatro veces.
El hecho ocurrió el domingo poco después de las 23.15 obre la calle Iguazú al 9100, entre Corrientes e Ituzaingó. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de la cuadra, donde se observa el momento en que los delincuentes interceptan a la víctima y reaccionan con violencia ante su intento de escapar.
En el video se observa que la víctima, vestida con buzo y pantalón negros y zapatillas blancas, caminaba por la vereda cuando fue sorprendido por dos ladrones con cascos colocados, que se subieron en moto a la vereda.
El joven comenzó a correr a toda velocidad para escapar de los asaltantes, que intentaron atropellarlo, pero no lo lograron.
Al llegar a la esquina, el joven frenó y cambió de dirección, lo que hizo que los delincuentes pasaran de largo. En ese instante se escuchó el primer disparo.
Luego, con uno de los atacantes persiguiéndolo a pie, regresó hacia el punto inicial, donde le efectuaron otros tres disparos.
Al no concretar el robo, el delincuente que corría se subió nuevamente a la moto junto a su cómplice y ambos escaparon del lugar.
Mientras tanto, la víctima volvió al lugar donde había sido abordado inicialmente y le volvieron a disparar otras tres veces.
Según consigna el portal 24con, la víctima resultó ilesa del ataque y pudo preservar todas sus pertenencias.
Sin embargo, hasta este jueves a la mañana, el damnificado no había presentado la denuncia del ataque. Sin embargo, ante la viralización del hecho, las fiscales Fabiana Ruiz y Daniela D’Elia, de la UFI N° 2 de San Martín, iniciaron una investigación de oficio para intentar identificar a los autores y a la víctima.
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