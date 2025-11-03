Feroz crimen en Claypole: mataron de 5 puñaladas a un hombre para robarle la billetera

Junto a la moto quedó una mujer, que fue despachada por los agresores para poder volver junto al cuerpo de la víctima, a quien le robaron la billetera, entre otros elementos.

La mochila del hombre quedó tirada en medio de las dos calles, y su moto estuvo en el mismo lugar durante todo el video.

En la secuencia se ve además el momento en que pasan al menos dos autos por la calle paralela a la ruta 4, y aunque bajan la marcha no se detienen junto al hombre tendido en el suelo, probablemente por precaución porque seguían presentes los agresores.

Uno de esos testigos llamó al 911, pero para cuando llegó el equipo de emergencias el hombre ya estaba muerto. Hasta ahora se descartó que haya sido un crimen en ocasión de robo aunque los agresores se hayan llevado algo de la víctima, porque era claro que estaban hablando antes del episodio.