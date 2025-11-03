Feroz crimen en Claypole: mataron de 5 puñaladas a un hombre para robarle la billetera
El asalto quedó registrado en un video desesperante que servirá de prueba en la investigación judicial. Todavía no hay detenidos por el episodio.
Un hombre de 35 años fue asesinado durante la madrugada del domingo pasado en Claypole, provincia de Buenos Aires, donde fue asaltado por dos ladrones que lo golpearon en el suelo y le dieron 5 puñaladas antes de irse con su billetera.
La víctima, cuyo nombre no trascendió, quedó tendida en el asfalto en una calle de Claypole mientras los dos agresores -y una tercerca persona- se alejaban. Parte de esa secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de una casa particular.
La secuencia comenzó un minuto antes de la 1 de la mañana del domingo 2 de noviembre sobre la ruta provincial 4, donde la víctima y los agresores se pusieron a hablar al lado de la moto del hombre asesinado.
Por motivos que aún se desconocen la conversación se volvió una pelea, y los dos hombres empezaron a golpear al que luego se convirtió en la víctima de un asalto a mano armada.
Es que los agresores empujaron al hombre de 35 años hasta una calle paralela a la ruta 4 y le pegaron patadas y golpes de puño hasta que uno de ellos sacó un cuchillo y lo apuñaló, al menos cinco veces, según informó el periodista Mauro Szeta en X.
Junto a la moto quedó una mujer, que fue despachada por los agresores para poder volver junto al cuerpo de la víctima, a quien le robaron la billetera, entre otros elementos.
La mochila del hombre quedó tirada en medio de las dos calles, y su moto estuvo en el mismo lugar durante todo el video.
En la secuencia se ve además el momento en que pasan al menos dos autos por la calle paralela a la ruta 4, y aunque bajan la marcha no se detienen junto al hombre tendido en el suelo, probablemente por precaución porque seguían presentes los agresores.
Uno de esos testigos llamó al 911, pero para cuando llegó el equipo de emergencias el hombre ya estaba muerto. Hasta ahora se descartó que haya sido un crimen en ocasión de robo aunque los agresores se hayan llevado algo de la víctima, porque era claro que estaban hablando antes del episodio.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario