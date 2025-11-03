Con un llamado a fortalecer la educación, Gustavo Soos asumió como rector de la Universidad Nacional del Oeste

Durante el acto, el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, recordó junto a Soos los orígenes del proyecto universitario en el distrito. “Ver esta universidad florecer en nuestra tierra es un sueño hecho realidad. Venimos de familias trabajadoras; cada nuevo estudiante que cruza sus puertas es una victoria colectiva”, afirmó.

Al cierre, Soos apuntó a los desafíos de gestión en un contexto económico complejo: “En estos momentos donde el gobierno nacional no dispone de recursos para las universidades, debemos preparar la nave para que, cuando se pueda inyectar más combustible a la educación pública, estemos listos para despegar hacia donde soñamos”.

La UNO proyecta ampliar su matrícula, fortalecer su oferta académica y consolidarse como una universidad pública de cercanía, con impacto directo en el desarrollo regional.