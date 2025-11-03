Video estremecedor: así fue el choque en José C. Paz que dejó a tres niños huérfanos
Luego de que una camioneta embistiera al Renault 12 donde iban a bordo junto a sus hijos, Renzo y Eliana Benítez murieron en el acto.
Una tragedia vial sacudió la localidad bonaerense de José C. Paz el pasado viernes por la noche, dejando un saldo de dos adultos fallecidos y sus tres hijos hospitalizados con heridas graves. De hecho, la mayor -de 14 años- se encuentra peleando por su vida.
El fatal accidente ocurrió en la intersección de la Ruta 197 y la calle Mendoza, cuando un joven de 23 años al volante de una camioneta Volkswagen Amarok impactó violentamente contra un automóvil Renault 12 en el que viajaban Renzo y Eliana Benítez, con sus tres hijos. En tanto, el conductor de la camioneta estaba alcoholizado.
Cabe señalar que la magnitud del impacto fue tal que la camioneta quedó incrustada en el vehículo familiar. Producto de la colisión, Renzo y Eliana Benítez perdieron la vida en el acto. Por su parte, personal de Bomberos Voluntarios tuvo que intervenir para rescatar a las víctimas que quedaron atrapadas dentro de los restos del auto.
Tras conocerse la dura noticia, trascendió también el video que captaron las cámaras de seguridad, donde se ve el momento exacto del impacto.
Detuvieron al conductor que destruyó a una familia en José C. Paz
El foco de la investigación por la tragedia en José C. Paz recae sobre Michael Jean Carballo, el conductor de la camioneta Volkswagen Amarok, quien resultó ileso en el choque.
Las pericias iniciales revelaron un dato estremecedor: el test de alcoholemia practicado a Carballo en el lugar del incidente arrojó un nivel de 3,01 gramos de alcohol en sangre, una cifra que excede con creces el límite legal y que fue posteriormente confirmada mediante análisis de sangre y orina.
Mientras tanto, los investigadores están revisando las cámaras de seguridad de la zona para esclarecer la dinámica del accidente. El análisis de las grabaciones es crucial, ya que el relato de testigos indica una circulación a alta velocidad por parte de la Amarok, mientras que el Renault 12 presuntamente cruzó la intersección con el semáforo en rojo.
Este alto grado de alcoholemia es un elemento determinante que podría agravar la situación judicial del conductor, independientemente de lo que revelen las cámaras sobre la velocidad y el cruce semafórico.
