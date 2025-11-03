Video estremecedor: así fue el choque en José C. Paz que dejó a tres niños huérfanos

Detuvieron al conductor que destruyó a una familia en José C. Paz

El foco de la investigación por la tragedia en José C. Paz recae sobre Michael Jean Carballo, el conductor de la camioneta Volkswagen Amarok, quien resultó ileso en el choque.

Las pericias iniciales revelaron un dato estremecedor: el test de alcoholemia practicado a Carballo en el lugar del incidente arrojó un nivel de 3,01 gramos de alcohol en sangre, una cifra que excede con creces el límite legal y que fue posteriormente confirmada mediante análisis de sangre y orina.

michael 23 años homicida Michael es el joven que iba a bordo de una camioneta Amarok alcoholizado.

Mientras tanto, los investigadores están revisando las cámaras de seguridad de la zona para esclarecer la dinámica del accidente. El análisis de las grabaciones es crucial, ya que el relato de testigos indica una circulación a alta velocidad por parte de la Amarok, mientras que el Renault 12 presuntamente cruzó la intersección con el semáforo en rojo.

Este alto grado de alcoholemia es un elemento determinante que podría agravar la situación judicial del conductor, independientemente de lo que revelen las cámaras sobre la velocidad y el cruce semafórico.