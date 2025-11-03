Javier Milei presentó oficialmente a su nuevo Gabinete con una foto grupal en Casa Rosada

También participaron Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; María Ibarzabal Murphy, secretaria Legal y Técnica; Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados; Santiago Bausili, presidente del Banco Central; y el asesor presidencial Santiago Caputo, quien fue el único que evitó posar ante las cámaras oficiales.

El único ausente con aviso fue Federico Sturzenegger, a cargo de Desregulación y Transformación del Estado, que se encuentra en Madrid participando de la Conferencia Internacional de Banca 2025 organizada por el Banco Santander. Con la foto grupal como gesto de unidad y relanzamiento, Milei buscó transmitir una imagen de cohesión y renovación de cara a los próximos desafíos de gestión y a un cierre de año que promete alta intensidad política y económica.