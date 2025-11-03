CyberMonday 2025: más de 2 millones de personas visitaron el sitio oficial en las primeras horas

Sambucetti aseguró que los productos más buscados destacan los aires acondicionados, seguidos por heladeras, celulares, lavarropas y televisores. De otros rubros, como el de indumentaria y calzado, las zapatillas fueron lo más requerido por el público.

En cuanto a números del comercio electrónico, Sambucetti sostuvo que durante el primer semestre facturaron $15 billones, lo que representó un aumento del 79% contra el mismo período del año anterior.

Tomando únicamente la cantidad de órdenes y pedidos, el monto asciende a $150 millones, incremento del 46% interanual.

El CyberMonday comenzó hoy y se extenderá hasta el próximo miércoles 5 de noviembre.