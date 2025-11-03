CyberMonday 2025: más de 2 millones de personas visitaron el sitio oficial en las primeras horas
Los productos más buscados son electrónicos, como aires acondicionados, heladeras, celulares, lavarropas y televisores. Y zapatillas, la única excepción.
Más de 2 millones de personas visitaron el sitio oficial del CyberMonday, el evento de compras online de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) que comenzó a las 0 de este lunes y se extenderá hasta el 5 de noviembre.
El director de la CACE, Gustavo Sambucetti, afirmó en declaraciones radiales durante la tarde que el evento se mantiene "parejo" en la cantidad e interés del público en 2025 con respecto a otros años, a pesar de las condiciones económicas.
"Lo que hacen los comercios es apuntar a determinados productos caros, que saben que tienen cierta rentabilidad", explicó Sambucetti a Radio Rivadavia en referencia a las 900 compañías adheridas al evento online.
Durante septiembre de 2025 el costo de vida subió un 2,1% con respecto a agosto, pero los precios del rubro de electrodomésticos no variaron tanto en lo que va del año. Aún así se sintió la inflación acumulada y este lunes el público pudo acceder a algunos valores "anteriores" con el inicio del CyberMonday.
Además, en la edición actual del CyberMonday hay comercios que ofrecen planes de pago de 12 cuotas sin interés, y hasta de 18, y además hay ofertas permanentes y activaciones de promociones “bomba” en determinados horarios.
Sambucetti aseguró que los productos más buscados destacan los aires acondicionados, seguidos por heladeras, celulares, lavarropas y televisores. De otros rubros, como el de indumentaria y calzado, las zapatillas fueron lo más requerido por el público.
En cuanto a números del comercio electrónico, Sambucetti sostuvo que durante el primer semestre facturaron $15 billones, lo que representó un aumento del 79% contra el mismo período del año anterior.
Tomando únicamente la cantidad de órdenes y pedidos, el monto asciende a $150 millones, incremento del 46% interanual.
El CyberMonday comenzó hoy y se extenderá hasta el próximo miércoles 5 de noviembre.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario