Llegan las lluvias a Buenos Aires y baja la temperatura: a qué hora serán las tormentas más fuertes
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya anticipó que las precipitaciones tendrán lugar este martes, provocando el descenso posterior en el termómetro.
Tal como había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los últimos días, este martes vuelven las lluvias al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), lo que ocasionará un fuerte descenso en la temperatura máxima, que este lunes estuvo cerca de los 30 grados.
Por ello, el organismo del clima lanzó sus advertencias y recomendaciones para la jornada de mañana, que será inestable y lluviosa.
Vuelven las lluvias a Buenos Aires este martes: a qué hora serán las tormentas más fuertes
Tal como informó el SMN, este martes 4 de noviembre será una jornada gris y lluviosa, con tormentas que variarán en su intensidad: durante la mañana y la tarde habrá tormentas aisladas, aunque hay que destacar que por la tarde las precipitaciones serán más fuertes y con mayor caudal de agua.
Luego, hacia la noche, se esperan chaparrones para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, por lo que se recomienda permanecer con el paraguas a mano en caso de tener que salir de casa. En tanto, se espera que la temperatura mínima ronde los 19 grados y la máxima alcance los 25.
Cabe señalar que el mal clima se hará sentir en el termómetro del día posterior a las tormentas: el miércoles, las térmicas oscilarán entre los 13 y 21 grados, lo que anticipa una jornada un poco más fresca que las anteriores, donde el calor fue protagonista.
Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones:
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario