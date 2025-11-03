Llegan las lluvias a Buenos Aires y baja la temperatura: a qué hora serán las tormentas más fuertes

lluvias y viento Lluvias y vientos fuertes.

Vuelven las lluvias a Buenos Aires este martes: a qué hora serán las tormentas más fuertes

Tal como informó el SMN, este martes 4 de noviembre será una jornada gris y lluviosa, con tormentas que variarán en su intensidad: durante la mañana y la tarde habrá tormentas aisladas, aunque hay que destacar que por la tarde las precipitaciones serán más fuertes y con mayor caudal de agua.