Video: así se encontraba Pablo Laurta con el remisero desaparecido

encuentro chofer desaparecido pablo laurta

Según había informado previamente Palacio a su hermana, esa noche debía realizar un "traslado ejecutivo" con destino a Córdoba, viaje por el cual evalúan que le iban a pagar 1.500.000 pesos.

Sin embargo, luego de la medianoche, el celular del remisero se apagó en la provincia de Santa Fe y se perdió todo tipo de rastro con el chofer.

Dos días después de su desaparición, su auto, un Toyota Corolla blanco con techo negro, apareció totalmente calcinado en un camino rural cerca de Villa Retiro, en la periferia de la capital cordobesa.

En las últimas horas, se confirmó que la billetera del remisero desaparecido fue hallada en la habitación de hotel que había alquilado Laurta en Gualeguaychú.

"No sabemos si Palacio llegó a Córdoba"

chofer uber Pablo Laurta

Sonia Gómez, abogada de la familia de Palacio, confirmó este lunes por la mañana que el remisero y el femicida se conocían y que ya habían realizado viajes juntos en, al menos, dos oportunidades. Pese a que encontraron su auto incendiado, desconocen si el hombre desaparecido llegó o no a Córdoba.

“Todo comienza con el pedido de traslado de este hombre (Laurta) para que vaya a Concordia y lo lleve. No sabía el destino final. Se conocían, ya habían hecho dos viajes, no sé cuándo ni a dónde”, indicó Gómez en diálogo con C5N.

La abogada confirmó que Palacio “llegó a la Terminal de Ómnibus de Concordia, se sacó una foto y después de ahí no supimos más nada”. También aseguró que el remisero “avisó a quién llevaba” en ese viaje.

La abogada informó además que un familiar de Palacio recordó que, en una oportunidad, el remisero había llevado a Laurta hacia Villa Retiro. Presumen, además, que el femicida posiblemente haya pasado sus días en esa zona desde su arribo a la provincia hasta que cometió el doble femicidio el sábado.

“¿Dónde estaba (Laurta)? No sabemos si en un hotel, si en una casa. Tal vez lo tenga secuestrado a Martín. Son todas interpretaciones, pero tenemos la esperanza de que aparezca vivo. Le pedimos a la gente que si sabe algo se acerque a denunciar”, expresó.

Buscan en Concordia al remisero desaparecido

Durante la mañana de este lunes, la Policía de Entre Ríos llevó a cabo algunos rastrillajes sobre el camino vecinal de la ruta provincial N°22, que une el departamento de Concordia con distintas localidades y pequeños pueblos.

En ese sentido se mencionó el recorrido captado por registros de videocámaras en tránsito por la Ruta provincial N° 22, Autovía Nacional N° 14, caminos vecinales de Estancia Grande, Pueblo Yeruá, ingresando a General Campos, RN N° 18 efectuando el paso por San Salvador, hacia la ciudad de Villaguay.

Hasta el momento se sabe que realizaba viajes empresariales o de personas que lo contrataban. Luego de su desaparición, sus familiares viajaron de urgencia a Concordia a realizar la denuncia ante la Jefatura Departamental de la Policía local.