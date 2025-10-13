El chofer que llevó a Pablo Laurta a Córdoba está desaparecido: su auto apareció incendiado

Al momento de su desaparición, el conductor vestía una musculosa oscura de algodón, pantalón corto camuflado, medias negras y zapatillas negras con suela blanca. Además, tiene un tatuaje tipo tribal en el brazo derecho y otro que cubre la totalidad del brazo izquierdo.

Dos días después de su desaparición, el auto de Palacios apareció incendiado en un descampado en Córdoba.

Los investigadores apuntan a que Pablo Laurta, acusado de asesinar a Giardina y Zamudio, y de huir con su hijo de cinco años, habría sido el último pasajero de Palacios.

pablo laurta

Por otro lado, los investigadores buscan determinar si Laurta tiene alguna relación con el incendio en un templo evangélico de Córdoba en el que murieron dos nenas uruguayas de 1 y 5 años, dos mujeres resultaron heridas por las quemaduras.

El sinestro ocurrió en la tarde de este sábado en la iglesia Nuevo Amanecer con Jesús ubicada entre las calles Coquena y Viracocha, en el Barrio Villa Serrana, a solo seis cuadras de la escena del doble femicidio.

Las llamas provocaron daños totales en el edificio en la intersección de las calles Coquena y Viracocha del mencionado barrio cordobés, afectando tanto al templo como a una edificación contigua en la que había varias personas descansando; entre ellos, varios extranjeros que participaban de un encuentro religioso. Las víctimas eran oriundas de Canelones, Uruguay.