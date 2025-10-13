El chofer que llevó a Pablo Laurta a Córdoba está desaparecido: su auto apareció incendiado
Martín Sebastián Palacios, de 49 años, desapareció a mediados de la semana pasada y habría transportado al hombre detenido por el doble femicidio de Córdoba.
Tras la detención de Pablo Laurta, principal sospechoso del doble femicidio de su expareja Luna Giardina y su exsuegra Mariel Zamudio, lo s investigadores buscan ahora determinar si el presunto femicida está vinculado a la desaparición de un chofer de aplicaciones que lo habría trasladado días antes del ataque. El auto apareció incendiado en Córdoba.
Martín Sebastián Palacios, de 49 años y oriundo de San Salvador, Entre Ríos, se encuentra desaparecido desde el miércoles pasado, horas después de realizar un servicio de traslado desde la terminal de Concordia.
El 7 de octubre, el chofer, que trabajaba con su propio vehículo, un Toyota Corolla blanco con techo negro, le informó a su hermana que debía realizar un "traslado ejecutivo" con destino a Córdoba. El costo del traslado habría sido de 1.500.000 pesos.
Luego de la medianoche, el teléfono de Palacios se apagó y se perdió todo tipo de rastro con el chofer. En las últimas horas, se incrementaron los rastrillajes en la zona de General Campos, donde una antena captó la última señal del celular del remisero.
Las cámaras de seguridad captaron que el vehículo en cuestión realizó este recorrido: Ruta Provincial N° 22, autovía Nacional 14, caminos vecinales de Estancia Grande, Puerto Yeruá, General Campos, Ruta Nacional N° 18, San Salvador, Villaguay y luego Córdoba.
Al momento de su desaparición, el conductor vestía una musculosa oscura de algodón, pantalón corto camuflado, medias negras y zapatillas negras con suela blanca. Además, tiene un tatuaje tipo tribal en el brazo derecho y otro que cubre la totalidad del brazo izquierdo.
Dos días después de su desaparición, el auto de Palacios apareció incendiado en un descampado en Córdoba.
Los investigadores apuntan a que Pablo Laurta, acusado de asesinar a Giardina y Zamudio, y de huir con su hijo de cinco años, habría sido el último pasajero de Palacios.
Por otro lado, los investigadores buscan determinar si Laurta tiene alguna relación con el incendio en un templo evangélico de Córdoba en el que murieron dos nenas uruguayas de 1 y 5 años, dos mujeres resultaron heridas por las quemaduras.
El sinestro ocurrió en la tarde de este sábado en la iglesia Nuevo Amanecer con Jesús ubicada entre las calles Coquena y Viracocha, en el Barrio Villa Serrana, a solo seis cuadras de la escena del doble femicidio.
Las llamas provocaron daños totales en el edificio en la intersección de las calles Coquena y Viracocha del mencionado barrio cordobés, afectando tanto al templo como a una edificación contigua en la que había varias personas descansando; entre ellos, varios extranjeros que participaban de un encuentro religioso. Las víctimas eran oriundas de Canelones, Uruguay.
