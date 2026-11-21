El Obelisco, vallado en plena final de Boca vs. Atlético Mineiro
En pleno partido en Barranquilla, el icónico monumento porteño apareció vallado, ¿a la espera de festejos de hinchas "xeneizes""?
Mientras Boca disputa la final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Atlético Mineiro en Barranquilla, este sábado se montó un operativo de vallado alrededor del Obelisco en el centro porteño que sorprendió a varios transeuntes y si bien no hubo anuncio oficial, se cree que está vinculado al partido.
La medida preventiva en la Plaza de la República respondería a la expectativa por una eventual concentración masiva de hinchas "xeneizes" en caso de que el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena consiga el título continental.
De acuerdo con las imágenes capturadas por el periodista Jota Posta, el histórico monumento porteño, ícono de festejos populares, apareció vallado casi por completo.
Con el correr de los minutos y la ventaja parcial en el marcador en Colombia, el movimiento en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires comenzó a llamar la atención de transeúntes y automovilistas que circulaban por la avenida 9 de Julio y Corrientes, donde ya se observa el perímetro de contención instalado alrededor del monumento histórico.
Operativo preventivo en el centro porteño por la final de Boca en la Copa Sudamericana
Como suele ocurrir en cada definición internacional que involucra a uno de los clubes más populares del país, el despliegue busca resguardar la estructura del Obelisco y ordenar el tránsito vehicular en uno de los puntos neurálgicos de la capital frente a la posible llegada de miles de simpatizantes de Boca.
De concretarse la consagración en territorio colombiano —que pondría fin a una sequía de 18 años sin trofeos internacionales para la institución de la Ribera—, se espera que el epicentro porteño vuelva a convertirse en el principal punto de reunión para las celebraciones durante la noche de este sábado.
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