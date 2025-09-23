Floresta: un depósito se prendió fuego y debieron evacuar un geriátrico lindero
En el lugar trabajan 18 móviles del SAME. Por el momento, no se registran víctimas fatales ni heridos.
Un depósito de plásticos y cartón se prendió fuego pasado este mediodía en el barrio porteño de Floresta. El fuego se propagó rápidamente, envolvió el lugar y provocó importantes destrozos.
El siniestro ocurrió en las inmediaciones de Moctezuma al 1000 y como medida preventiva, se dispuso la evacuación de un geriátrico lindero.
En el lugar trabajan, los Bomberos de la Ciudad que combaten las llamas con tres líneas de mangueras y confirmaron que el techo de la edificación colapsó por la intensidad del fuego; y 18 móviles del SAME.
Por el momento, no se informaron víctimas fatales ni heridos.
NOTICIA EN DESARROLLO...
