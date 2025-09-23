Impresionante persecución policial en Acceso Oeste: así detuvieron al ladrón

persecucion acceso oeste Moron

El sospechoso, identificado como H. R. M., de 28 años y domiciliado en Ramos Mejía, viajaba solo. En la requisa, los policías encontraron un manojo de llaves perteneciente a la dueña de la casa asaltada, una mujer de 76 años, quien estaba en el domicilio al momento del hecho pero no sufrió lesiones.

persecucion Moron

Al revisar la vivienda, los agentes constataron que una de las ventanas había sido violentada y encontraron en el lugar una mochila con herramientas, entre ellas moladoras y un criquet, que habrían sido utilizadas para el intento de robo.

El operativo fue realizado por personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires perteneciente a la Comisaría 6ta. de Morón y contó con el apoyo del Comando de Patrullas.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3 de Morón dispuso la aprehensión formal del detenido y ordenó peritajes sobre los elementos secuestrados, además de la toma de testimoniales a la víctima.