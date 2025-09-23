Impresionante persecución policial en Acceso Oeste: así detuvieron al ladrón
Efectivos policiales siguieron al sospechoso en fuga durante varios kilómetros, hasta que chocó con el guardarrail y fue detenido.
Un hombre sospechado de participar en un intento de robo bajo la modalidad de entradera fue detenido tras una impresionante persecución policial que comenzó en el partido bonaerense de Morón y culminó en Moreno.
El hecho se inició cuando una alarma residencial alertó al 911 sobre un posible robo en una vivienda ubicada en la calle Ingeniero Brian, en Morón. Hasta allí se dirigieron los agentes policiales quienes al llegar al lugar observaron la presencia de un auto Chevrolet Cruze de color blanco, sin patente y en cuyo interior había un hombre que, al notar la presencia de los efectivos, aceleró de manera abrupta y emprendió la fuga.
La huida del sospechoso desencadenó en una persecución a gran velocidad durante varios kilómetros que involucró a varias unidades policiales.
VIDEO: así fue la persecución por Acceso Oeste
El recorrido incluyó calles de la zona y luego se trasladó a la Autopista del Oeste, en dirección hacia provincia. Los patrulleros lograron mantener contacto visual con el vehículo hasta el kilómetro 42, ya en jurisdicción de Moreno.
Allí, tal como se ve en las imágenes, el sospechoso perdió el control del auto e impactó contra el guardarrail, lo que permitió a los efectivos reducirlo y concretar su detención.
El sospechoso, identificado como H. R. M., de 28 años y domiciliado en Ramos Mejía, viajaba solo. En la requisa, los policías encontraron un manojo de llaves perteneciente a la dueña de la casa asaltada, una mujer de 76 años, quien estaba en el domicilio al momento del hecho pero no sufrió lesiones.
Al revisar la vivienda, los agentes constataron que una de las ventanas había sido violentada y encontraron en el lugar una mochila con herramientas, entre ellas moladoras y un criquet, que habrían sido utilizadas para el intento de robo.
El operativo fue realizado por personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires perteneciente a la Comisaría 6ta. de Morón y contó con el apoyo del Comando de Patrullas.
La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3 de Morón dispuso la aprehensión formal del detenido y ordenó peritajes sobre los elementos secuestrados, además de la toma de testimoniales a la víctima.
