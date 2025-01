Flybondi en la mira: nuevas denuncias masivas por vuelos cancelados y demorados

Embed - AEROPARQUE: DEMORAS y CANCELACIONES en FLYBONDI

Durante las fiestas de fin de año, Flybondi dejó sin opciones a unos 13 mil pasajeros al cancelar más de 70 vuelos. Los aeropuertos colapsaron con filas interminables de usuarios que buscaban explicaciones, mientras la incertidumbre crecía. “Tuve que comprar pasajes en otra aerolínea porque Flybondi me notificó que no estoy en ningún vuelo. Me cobraron la diferencia por una reprogramación y aun así no aparezco en ningún lado. Es un desastre”, reclamó indignada una pasajera que intentaba llegar a Iguazú.

Las cifras no favorecen a la aerolínea: en noviembre de 2024, de 1991 vuelos planificados, 384 fueron cancelados, representando el 20% de sus operaciones. A esto se suman más de 700 vuelos reprogramados. La ANAC confirmó que retomaron las multas y sanciones contra las aerolíneas que incumplen sus compromisos. “La meta es proteger a los pasajeros y asegurar que se cumplan los servicios en tiempo y forma”, informaron en un comunicado.

Mientras tanto, Flybondi, promovida como parte de la política de “Cielos Abiertos” del Gobierno, enfrenta un creciente malestar. Usuarios y organismos exigen que la aerolínea mejore de inmediato sus estándares para evitar más inconvenientes.