Demoras en Aeroparque en Año Nuevo: quejas e insultos a Flybondi

Diego Brancatelli al aire de Argenzuela en C5N, lanzó "miren lo que es esa cartelera" en donde se veían vuelos de Mendoza demorados, lo que llevó al cronista, a consultarle a diferentes pasajeros que es lo que estaba sucediendo.

Cabe recordar que el conductor es un fiel defensor de Aerolíneas Argentinas y así lo había expresado días atrás a través de su red social "X": "El desastre de @flybondioficial es lo que les espera con la desregulación de @fedesturze, Aguante @Aerolineas_AR HAY QUE DEFENDERLA"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/diegobranca/status/1871369753270583769&partner=&hide_thread=false Ahí tienen.



El desastre de @flybondioficial es lo que les espera con la desregulación de @fedesturze



Aguante @Aerolineas_AR

HAY QUE DEFENDERLA pic.twitter.com/Ddr7i0tqTo — Diego Brancatelli (@diegobranca) December 24, 2024

Mariano, cronista de Argenzuela, le preguntó a un pasajero si el vuelo estaba demorad. "No tengo idea, me acaban de decir que llegue tarde al embarque de los bolsos", le respondió la mujer que pretendía viajar a Jujuy junto a su marido y bebe; y ante la repregunta de "¿Por qué eligió esa empresa?", expresó: "Porque es más económico".

Habían más pasajeros en la oficina de reclamos, y C5N, habló con otro joven que decía: "Me lo cambiaron de horario (al pasaje) y voy a ver si me lo pueden cambiar, mi viaje era a las 19 y lo cambiaron de horario a las 21: 25, entonces vine a preguntar si me pueden cambiar a los que están por despachar ahora", expresó.

"De 4 a 7, y de 7 a 9" se escuchaba decir a otra mujer de fondo, a lo que Mariano, manifestó frente a Brancatelli y los televidentes: "evidentemente está enojada porque le reprogramaron el vuelo".

Por qué Flybondi canceló sus vuelos en Navidad y Año Nuevo

flybondi

Flybondi, en un comunicado oficial, atribuyó las cancelaciones de sus vuelos durante las festividades de Navidad y Año Nuevo a problemas operativos vinculados a la disponibilidad de su flota. Según la aerolínea, la falta de aeronaves disponibles para cubrir la demanda fue la causa principal de las alteraciones en su programación. Sin embargo, las recurrentes cancelaciones provocaron una ola de frustración entre los pasajeros, que se vieron obligados a modificar o cancelar sus planes de viaje.

La situación generó un malestar generalizado, ya que muchos viajeros dependían de esos vuelos para reunirse con sus familias o disfrutar de las celebraciones de fin de año. Como resultado de los inconvenientes y las numerosas quejas, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) intervino y emitió tres actas de infracción a Flybondi, reflejando la problemática que la aerolínea ha tenido en el cumplimiento de las normativas del sector aéreo, particularmente en lo que respecta a la puntualidad, la transparencia y la compensación a los pasajeros afectados.

Estas infracciones apuntan a un historial de incumplimiento por parte de Flybondi, lo que ha generado un creciente malestar tanto en los pasajeros como en las autoridades aeronáuticas.