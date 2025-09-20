Fotos y video: desastre en La Pampa tras una impresionante caída de granizo

Una madrugada marcada por la fuerza de la naturaleza sorprendió a los pampeanos este sábado, cuando una tormenta de gran intensidad azotó Santa Rosa y otras zonas de la provincia. El fenómeno se destacó por la caída de piedras de gran tamaño, acompañadas de lluvias copiosas, frecuentes descargas eléctricas y ráfagas de viento de considerable fuerza. Los vecinos no podían creer el tamaño del granizo que cayó sobre techos y calles.