Fotos y video: desastre en La Pampa tras una impresionante caída de granizo
La madrugada de este sábado sorprendió a Santa Rosa y otras localidades con lluvias intensas, descargas eléctricas y ráfagas de viento, dejando daños y destrozos.
Una madrugada marcada por la fuerza de la naturaleza sorprendió a los pampeanos este sábado, cuando una tormenta de gran intensidad azotó Santa Rosa y otras zonas de la provincia. El fenómeno se destacó por la caída de piedras de gran tamaño, acompañadas de lluvias copiosas, frecuentes descargas eléctricas y ráfagas de viento de considerable fuerza. Los vecinos no podían creer el tamaño del granizo que cayó sobre techos y calles.
De acuerdo con informes oficiales, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido alertas de distinto nivel para distintos departamentos de La Pampa, anticipando la magnitud del fenómeno. La alerta naranja alcanzó a Chapaleufú, Maracó, Rancul, Realicó, Trenel, Atreucó, Capital, Catriló, Conhelo, Guatraché, Quemú Quemú, Toay y Utracán. En paralelo, se mantenía una alerta amarilla para Chalileo, Limay Mahuida, Loventué, Caleu Caleu, Hucal, Curacó y Lihuel Calel.
Según el SMN, las áreas bajo alerta naranja vivieron tormentas acompañadas de lluvias intensas, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de viento que alcanzaron los 90 km/h, con precipitaciones acumuladas previstas entre 40 y 80 mm, aunque podrían registrarse valores mayores de manera puntual. En tanto, las localidades con alerta amarilla experimentaron tormentas de distinta intensidad, con lluvia abundante, relámpagos frecuentes, granizo y ráfagas de hasta 70 km/h, y un acumulado de agua estimado entre 20 y 60 mm, susceptible de ser superado en algunos sectores.
En Santa Rosa, la mañana se presentó con cielo completamente nublado y humedad del 97%, mientras que la temperatura a las 7:00 marcaba 13,8 grados. La presión atmosférica era de 987,6 hectopascales y los vientos provenientes del este alcanzaban los 19 km/h, reduciendo la visibilidad a apenas 4 kilómetros. A lo largo del día, las ráfagas oscilaron entre 13 y 22 km/h en la mañana, incrementándose a 23-31 km/h hacia la tarde y noche.
