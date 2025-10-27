Buscan a un joven en Ezeiza: salió de un boliche durante la tormenta y desapareció
Nicolás Tomás Duarte, de 18 años, fue visto por última vez el sábado por la mañana. Temen que haya caído a un arroyo.
Nicolás Tomás Duarte, un joven de 18 años, es intensamente buscado desde el sábado cuando, tras salir de un boliche en el partido bonaerense de Ezeiza, desapareció en medio del temporal. En las últimas horas se conoció un video donde se lo ve caminando y apurado.
Familiares de Nicolás radicaron la denuncia tras perder contando con el joven, a quien se lo vio por última vez al salir del local bailable Egipto Baires Sur, ubicado en la calle Lucio Salvadores al 800, en una esquina de Colectora ruta provincial 205.
A partir del seguimiento de las cámaras de seguridad de la zona, los investigadores lograron corroborar que Nicolás había salido caminando del boliche en medio de una intensa lluvia. Un video lo muestra al joven solo, transitando a pie por una calle de tierra y apurado.
En las imágenes se ve al joven vistiendo una remera manga larga color negra y azul, pantalón y zapatillas negras.
“A la 1 de la mañana le avisó a la mamá que se iba al boliche. Se tomó un auto y allá se iba a encontrar con sus amigos”, precisó Heber, padre de Nicolás, en diálogo con Infobae.
Nicolás mide aproximadamente 1,78 metros, es de contextura delgada, cabello corto castaño claro, ojos marrones y tez trigueña. No posee tatuajes ni piercings visibles. Tampoco padece problemas de salud y no tiene antecedentes judiciales.
Durante este fin de semana, familiares y amigos de Nicolás cortaron la Ruta 205 reclamándole al Municipio de Ezeiza y a la discoteca que aporten las imágenes de cámaras de vigilancia para tratar de dar con el joven.
En tanto, la Policía Bonaerense desplegó un amplio operativo para dar con el paradero de Nicolás que incluye el trabajo de bomberos voluntarios con la ayuda de perros entrenados en rastreo de personas y drones.
En las últimas horas, los rastrillajes se centraban en un arroyo cercano al local bailable al que asistió el joven este fin de semana. Se presume que podría haber caído ahí en medio de la tormenta.
La denuncia ya fue remitida a la UFI descentralizada de Ezeiza, a cargo de la Dra. Florencia Belloc.
