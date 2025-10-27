Buscan a un joven en Ezeiza: salió de un boliche durante la tormenta y desapareció

Nicolás mide aproximadamente 1,78 metros, es de contextura delgada, cabello corto castaño claro, ojos marrones y tez trigueña. No posee tatuajes ni piercings visibles. Tampoco padece problemas de salud y no tiene antecedentes judiciales.

Durante este fin de semana, familiares y amigos de Nicolás cortaron la Ruta 205 reclamándole al Municipio de Ezeiza y a la discoteca que aporten las imágenes de cámaras de vigilancia para tratar de dar con el joven.

En tanto, la Policía Bonaerense desplegó un amplio operativo para dar con el paradero de Nicolás que incluye el trabajo de bomberos voluntarios con la ayuda de perros entrenados en rastreo de personas y drones.

En las últimas horas, los rastrillajes se centraban en un arroyo cercano al local bailable al que asistió el joven este fin de semana. Se presume que podría haber caído ahí en medio de la tormenta.

La denuncia ya fue remitida a la UFI descentralizada de Ezeiza, a cargo de la Dra. Florencia Belloc.