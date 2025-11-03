Quién es Michael Jean Carballo, el joven que atropelló y mató a una pareja en José C. Paz
El muchacho de 23 años tiene un perfil en redes sociales lleno de fiestas y andanzas en cuatriciclos, motos y camionetas como la que manejaba en el accidente.
La justicia investiga el grado de responsabilidad de Michael Jean Carballo en la muerte de Renzo y Eliana Benítez, a quienes embistió con su camioneta el viernes pasado en José C. Paz, provincia de Buenos Aires. El impacto fue tan fuerte que su vehículo quedó incrustado en el Renault 12 de la pareja, que falleció en el accidente.
Carballo, de 23 años, quedó bajo arresto casi en seguida del accidente ocurrido en la intersección de la Ruta 197 y la calle Mendoza, en José C. Paz, porque el test de alcoholemia que le practicó personal de la policía arrojó un resultado de 3,01 gramos de alcohol en sangre, cuando el límite es 0 en la provincia de Buenos Aires.
El nivel de alcohol en sangre de Carballo fue confirmado luego del accidente con exámenes de sangre y orina. Su actitud temeraria quedó reflejada también en su perfil de redes sociales, donde más de una vez mostró su predilección por la velocidad y las picadas ilegales, ya sea de cuatriciclo o de motos.
A última hora de este lunes el perfil de Instagram de Carballo ya había sido "limpiado" con una precisión quirúrgica para que no se vieran sus andanzas por la vida noctura bonaerense así como tampoco sus fotos con raperos o con amigos, quizás en el boliche Tornado, que administran miembros de su familia.
En ese perfil de Instagram el muchacho había compartido fotos con sus cuatricilos, motos y hasta la Volkswagen Amarok con la que chocó a los Benítez.
Las cámaras de seguridad de la vía pública captaron el momento del accidente, lo que ayudó a esclarecer que el auto en el que viajaban Renzo y Eliana Benítez con sus tres hijos menores de edad cruzó con el semáforo en rojo. A partir de ese momento se suponía que Carballo debía maniobrar para mitigar el impacto, pero no fue posible, probablemente por el efecto del alcohol en sus reflejos.
De hecho, testigos citados por el diario La Nación afirmaron que la Amarok avanzaba a más de 100 kilómetros por hora y que el accidente se produjo cerca de una plaza con juegos infantiles.
Renzo y Eliana Benítez fallecieron en el accidente, mientras que sus hijos fueron rescatados y siguen internados, recuperándose de las diversas lesiones. La mayor, de 14 años, se encuentra en grave estado.
El caso quedó en manos de la fiscalía N°4 de San Martín, a cargo de Rubén Moreno, quien imputó a Carballo por el delito de doble homicidio culposo agravado y lesiones.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario