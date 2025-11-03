Quién es Michael Jean Carballo, el joven que atropelló y mató a una pareja en José C. Paz

Las cámaras de seguridad de la vía pública captaron el momento del accidente, lo que ayudó a esclarecer que el auto en el que viajaban Renzo y Eliana Benítez con sus tres hijos menores de edad cruzó con el semáforo en rojo. A partir de ese momento se suponía que Carballo debía maniobrar para mitigar el impacto, pero no fue posible, probablemente por el efecto del alcohol en sus reflejos.

De hecho, testigos citados por el diario La Nación afirmaron que la Amarok avanzaba a más de 100 kilómetros por hora y que el accidente se produjo cerca de una plaza con juegos infantiles.

Renzo y Eliana Benítez fallecieron en el accidente, mientras que sus hijos fueron rescatados y siguen internados, recuperándose de las diversas lesiones. La mayor, de 14 años, se encuentra en grave estado.

El caso quedó en manos de la fiscalía N°4 de San Martín, a cargo de Rubén Moreno, quien imputó a Carballo por el delito de doble homicidio culposo agravado y lesiones.