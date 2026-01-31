Franco Colapinto, tras sus primeras pruebas con el Alpine A526, aceleró en la nieve: "Nunca me divertí tanto"

En total, Colapinto recorrió 539 kilómetros entre ambas jornadas (60 vueltas el lunes y 58 el miércoles), un registro clave para ganar experiencia en una pretemporada muy distinta a las que vivió en sus dos años anteriores en la Fórmula 1.

Al finalizar la actividad en pista, el piloto explicó la importancia de estas pruebas: “Esta prueba es muy valiosa para entender cómo funciona todo. Hemos estado haciendo mucho, por supuesto, coches nuevos, nuevas generaciones, es una era completamente nueva de coches y las regulaciones son tan diferentes que hay mucho a lo que acostumbrarse, no solo para nosotros los pilotos, sino también para los ingenieros y los mecánicos; es una idea y un concepto completamente diferentes de coches”.

Qué sigue para Colapinto y el equipo Alpine

Tras finalizar las pruebas en Barcelona, el equipo Alpine se trasladará nuevamente a su base en Enstone, donde dedicará diez días al análisis de datos recopilados durante las jornadas en España. Luego, el conjunto francés se preparará para el siguiente paso de la pretemporada: los tests oficiales en Bahréin.

Las pruebas en Sakhir se desarrollarán en dos etapas, del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero. A diferencia de lo ocurrido en Barcelona, en Bahréin los medios podrán seguir en directo la actividad en pista de Colapinto, quien ya dejó en claro su predisposición para acelerar en cualquier condición… incluso sobre la nieve.