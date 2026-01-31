Franco Colapinto, tras sus primeras pruebas con el Alpine A526, aceleró en la nieve: "Nunca me divertí tanto"
Tras el shakedown del nuevo Alpine, el argentino descansó en Andorra y siguió acelerando en la nieve compartiendo su experiencia a través de sus redes.
Tras sus primeras pruebas oficiales con el Alpine A526, en el marco de la preparación rumbo a la temporada 2026 de la Fórmula 1, Franco Colapinto se tomó un descanso durante el fin de semana. Sin embargo, el piloto argentino no se alejó del mundo motor: viajó a Andorra y condujo un vehículo de competición sobre la nieve.
En una historia de Instagram, el piloto de Pilar de 22 años expresó su entusiasmo: “Nunca me divertí tanto. Qué lindo esto”. Además, utilizo su feed de Instagram para compartir un video donde se lo observa al volante de un kartcross de 600 cc en el Circuit Andorra Pas de la Casa, con su manager, Jamie Campbell-Walker, como copiloto.
La actividad se enmarcó en una invitación de la empresa PCR Sport, que organiza experiencias vinculadas al automovilismo profesional. El evento se desarrolló durante la cuarta y última fecha de la GSeries 2026, un campeonato de carreras sobre hielo y nieve que se disputa en Andorra desde hace más de tres décadas.
La visita de Colapinto al Principado tuvo lugar pocas horas después de concluir su trabajo con Alpine en Barcelona, en lo que representa la antesala de su primera temporada como piloto titular de la escudería francesa en la máxima categoría del automovilismo.
El piloto se subió al A526 por primera vez el lunes en el Circuit de Barcelona-Catalunya, en Montmeló, en una jornada marcada por la lluvia y las interrupciones. Luego completó el Shakedown en la sesión matutina del miércoles.
En total, Colapinto recorrió 539 kilómetros entre ambas jornadas (60 vueltas el lunes y 58 el miércoles), un registro clave para ganar experiencia en una pretemporada muy distinta a las que vivió en sus dos años anteriores en la Fórmula 1.
Al finalizar la actividad en pista, el piloto explicó la importancia de estas pruebas: “Esta prueba es muy valiosa para entender cómo funciona todo. Hemos estado haciendo mucho, por supuesto, coches nuevos, nuevas generaciones, es una era completamente nueva de coches y las regulaciones son tan diferentes que hay mucho a lo que acostumbrarse, no solo para nosotros los pilotos, sino también para los ingenieros y los mecánicos; es una idea y un concepto completamente diferentes de coches”.
Qué sigue para Colapinto y el equipo Alpine
Tras finalizar las pruebas en Barcelona, el equipo Alpine se trasladará nuevamente a su base en Enstone, donde dedicará diez días al análisis de datos recopilados durante las jornadas en España. Luego, el conjunto francés se preparará para el siguiente paso de la pretemporada: los tests oficiales en Bahréin.
Las pruebas en Sakhir se desarrollarán en dos etapas, del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero. A diferencia de lo ocurrido en Barcelona, en Bahréin los medios podrán seguir en directo la actividad en pista de Colapinto, quien ya dejó en claro su predisposición para acelerar en cualquier condición… incluso sobre la nieve.
